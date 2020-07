Kovářová (STAN): Někdy je škoda, paní ministryně, že opozici nenasloucháte

reklama

Děkuji za slovo. Reagovala bych na pana poslance Volného, který se ohrazoval proti tomu, že někdo říká, že tam jsou peníze na kůrovce, na sucho, které nesouvisí s koronavirovou krizí. Myslím, že jsme nikdy neřekli, že kůrovec a sucho není problém. Naopak. Svolali jsme i schůzi k suchu a podobně. Ale myslím si, že to, že je kůrovec velký problém a sucho velký problém, se vědělo již při sestavování státního rozpočtu na rok 2020. Tak jak je možné, že tam tyto částky nebyly? A proč? To je zajímavé. Takže to ke kůrovci a k suchu.

A pak ještě pan poslanec Volný hovořil o tom, že je potřeba dávat peníze do silnic a do dálnic, a tak se ptám - kam dál? Silnice a dálnice tuto ekonomiku nespasí. Samozřejmě infrastruktura může pomoci, ale nespasí. A máme takové pozměňovací návrhy, které dají peníze do lokální ekonomiky na menší projekty pro malé a střední firmy.

Na paní ministryni dotaz - co jste chtěla říci tím, že jste si sečetla všechny pozměňovací návrhy opozice za 723 mld.? Jakou to má vypovídací schopnost? A že jsme atakovali vaše návrhy. Ne, to bylo naopak. Opozice dávala návrhy, které vy jste odmítli a pak jste je podali o měsíc, dva později a to už bylo pozdě. Takže někdy je škoda, paní ministryně, že opozici nenasloucháte, že nedáte šanci opozici, aby jí prošly některé pozměňovací návrhy, a díky tomu je potom zpoždění a peníze, které lidi potřebovali hned, dostanou až o několik měsíců později.

Děkuji.

