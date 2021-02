Kovářová (STAN): Vláda se dobrovolně a nezodpovědně připravila o sto miliard příjmů

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila se stanoviskem klubu Starostové a nezávislí. Návrh novely státního rozpočtu se dá shrnout následovně.

Vláda se dobrovolně a nezodpovědně připravila o sto miliard příjmů a výsledkem je to, že nemá peníze na boj s pandemií a nemá peníze na covidové programy a další podporu všech postižených. A výsledek? Výsledek je rekordní schodek ve výši pět set miliard korun. Schodky v době takovéto krize, myslím, by nevadily, pokud by se výdaje, popřípadě ztráta příjmů týkaly skutečně věcí, které se týkají boje s pandemií.

Bohužel, Ministerstvo financí a vláda toto nečinila. Základ onoho rekordního schodku položila vláda v loňském roce, kdy schválila daňový balíček, a podkopla si příjmy ve výši sto miliard korun, přestože řada poslanců, řada renomovaných ekonomů a Národní rozpočtová rada důrazně upozorňovaly na to, že vláda toto činí ve zcela nevhodnou dobu. A zároveň upozorňovaly také na to, že vláda nehledá žádnou náhradu za výpadek těchto příjmů ve výši sto miliard korun a označovali jsme to my, poslanci někteří, i oni renomovaní ekonomové jako nezodpovědné chování.

A výsledek? A výsledek je takový, že vláda nyní nemá peníze na podporu podnikání, nemá peníze na odměny zdravotníkům, na vakcinaci, na Antivirus, na kompenzace a navyšuje tak výdaje. Musím říci, že když se podívám na strukturu těch výdajů, tak tomu není v podstatě co vytknout až na některé věci typu, že zcela jasné není, na co půjdou některé položky a nejsou tam přesně vyspecifikovány. Ale dobře. Je potřeba pomoci a tyto výdaje chápu. Co ale nemůžeme pochopit a s čím jsme nesouhlasili a nesouhlasíme, je onen výpadek příjmů, které vláda způsobila nezodpovědným rozhodnutím ve výši 100 miliard korun.

Paní ministryně zde neustále opakuje, že opozice nemyslí na lidi. Ale to není pravda. My myslíme na lidi, ale chceme se přitom chovat zodpovědně a myslet také na budoucnost našeho státu, na vyrovnanost a udržitelnost našich veřejných financí tak, aby nám ty ratingy, paní ministryně, neklesaly. Děkuji.

