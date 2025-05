Králíček (ANO): Budeme bránit zemi před falešnou solidaritou

Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, dnes tu stojím nejen jako opoziční poslanec, dnes tu stojím jako člověk, který má na srdci bezpečnost a blaho České republiky, jako člen stínové vlády hnutí ANO odpovědný za vnitřní bezpečnost a migrační politiku. Právě v této oblasti je vidět, jak hluboko tato vláda klesla, jak bezostyšně podvádí občany této země, jak porušuje vlastní sliby, jak za našimi zády mění budoucnost naší země bez mandátu, bez studu a bez respektu.

V programovém prohlášení vlády z ledna 2022 se píše, cituji: "Budeme prosazovat přístup k migraci bez povinných kvót a prevenci nelegální migrace v místě vzniku." To je jediný závazek, který vláda dala svým voličům v oblasti migrace. Co ve skutečnosti udělala? Pravý opak. Ještě téhož roku v tichosti, skrytě, bez diskuse a bez mandátu začala jako předsednická země EU vyjednávat a následně schvalovat evropský migrační pakt, který právě ty povinné kvóty, které slíbila odmítat, ve skutečnosti obsahuje. Od té doby už jen lže, systematicky, promyšleně občanům do očí.

Petr Letocha, prostřednictvím pana předsedajícího, tu na začátku přiznal, že tento zákon je implementací migračního paktu. Michal Zuna a Vít Rakušan, ministr vnitra této země, opakuje jako mantru: "Migrační pakt žádné kvóty neobsahuje." Nebo: "Každý stát si může vybrat formu solidarity." To je bohapustá lež. Realita je úplně jiná. Ano, slovo kvóta v dokumentu nenajdete, ale najdete tam něco jiného - povinnou solidaritu. To znamená, že každý stát musí buď přijmout migranty, nebo zaplatit 20 000 eur za každého odmítnutého, nebo poskytnout jinou formu podpory. Jinými slovy, buď je vezmeš, nebo zaplatíš. Když nezaplatíš, dostaneš je povinně, protože ďábel se skrývá v detailu a ten detail se nazývá krizový relokační mechanismus. Ten je explicitně zakotven v nařízení o krizích a vyšší moci, které je součástí deseti legislativních aktů přijatých v rámci takzvaného Paktu o migraci a azylu.

Toto nařízení umožňuje, aby Evropská komise v případě mimořádného migračního tlaku navrhla povinnou relokaci migrantů a Rada EU, tedy ministři vnitra členských států, rozhodne kvalifikovanou většinou. Co to znamená? Že nás prostě mohou přehlasovat. Že Česká republika může být donucena přijímat migranty, i když to vláda odmítne. Takže když pan ministr tvrdí, že přerozdělování je dobrovolné, je to lež. Zcela vědomě lže. Proč? Protože se bojí pravdy. Protože vědí, že kdyby občané pochopili, co jim chystají, neprošli by v říjnu ani přes vlastní volební okrsek.

Tím se dostáváme k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců. Tohle není jen novela zákona, tohle je plíživý pokus o největší změnu migrační politiky od vstupu do EU. Děje se potichu, záludně a bez studu, a především bez odvahy a bez mandátu. Vláda se snaží občany obalamutit, že jim přináší zpřísnění migračních pravidel, že zavádí tvrdší režim. Zdánlivě ano, ale je to podvod. Tohle není zpřísnění. Je to maskování toho, že tato vláda chce implementovat migrační pakt, tiše a v přestrojení. Pamatujete na trojského koně, jak převezli Řekové Trojany? Tak teď chce tato vláda převézt všechny obyvatele České republiky.

Zatímco jiné země kolem nás - Polsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko a Nizozemsko - přistupují k migraci realisticky, chrání své občany, zpřísňují podmínky a hájí své hranice, naše vláda kývá a poslouchá Brusel. Německo migranty vítalo a Německo říkalo - my to zvládneme. A dnes?Zažívá teror v ulicích a explozi kriminality a po nás chce, abychom za jeho chyby platili. My však říkáme jasně: Tohle je Česká republika a my chceme o svých zákonech rozhodovat sami. Chceme sami rozhodovat o tom, koho přijmeme a koho ne. Víme, že vláda má většinu a zákony si navzdory svým slibům a vůli voličů protlačí.

Když už chtějí migrační pakt navzdory občanům implementovat, zkusíme alespoň minimalizovat jeho negativní dopady. Proto předkládáme pozměňovací návrh, který je uložen pod sněmovním dokumentem 6756, který zavádí možnost odmítnout či zrušit pobyt těm cizincům, kteří se opakovaně dopustí přestupku. Především v oblasti průmyslových zón Plzeňský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický, Středočeský a velkých měst, kde je zvýšená koncentrace cizinců ze třetích zemí, opakovaně z více míst, krajských úřadů, obcí i občanů zaznívá požadavek na řešení situací, kdy cizinci opakovaně páchají přestupky v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, například opakované krádeže v obchodech, ublížení na zdraví, hrubé násilí, použití pyrotechniky na sportovních utkáních a tak dále, aniž by takové chování mělo dopad na jejich pobytové oprávnění. Jde o takzvané přestupkové recidivy.

Situaci se dlouhodobě věnuje i expertní pracovní skupina pro řešení problémů spojených se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách Královéhradeckého kraje, Plzeňského kraje, Středočeského a Pardubického. Zákon o pobytu cizinců upravuje důvody pro zrušení pobytu, které lze obtížně uplatnit na přestupkovou recidivu. Navrhuje se proto, aby opakované nežádoucí chování cizinců bylo možné postihnout neudělením nebo zrušením jejich pobytu.

S ohledem na povahu páchaných přestupků, na možnost sběru relevantních údajů se navrhuje, aby spáchání přestupků, které podléhá evidenci v Centrální evidenci přestupků, zejména proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku, třikrát za období 12 měsíců bylo důvodem pro neprodloužení nebo zrušení pobytového oprávnění, a to po posouzení všech dalších okolností. S ohledem na nastavené podmínky nemůže tento nový důvod pro neprodloužení nebo zrušení pobytového oprávnění ohrozit politiku zaměstnávání cizinců v České republice. Naopak návrh umožní cíleně postihovat pouze skutečné problémové cizince.

A my říkáme jasně, takoví lidé u nás nemají co dělat. Náš návrh reaguje na dusivou realitu běžných dnů v našich městech a obcích, na realitu, kde někteří cizinci narušují veřejný pořádek, kde se nechovají jako vděční hosté, ale jako nájezdníci.

Hnutí ANO bude bránit naši zemi nejen před nezodpovědnou vládou, ale i před falešnou solidaritou. Budeme bránit naše zákony, naši kulturu, naši bezpečnost, naše děti a hlavně naši budoucnost. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

Robert Králíček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky