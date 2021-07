Krása (TSS): Předseda SPD klame

reklama

„Hnutí SPD žádá v petici vládu, i tu budoucí, aby vyhlásila celostátní referendum o zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky. Jako problém vidím, že nejen koalice Pirátů a SPOLU, ale i Trikolóra a Přísaha Roberta Šlachty odmítají referendum, takže de facto podporují současnou politiku EU. Václav Klaus ml. z Trikolóry řekl, že je proti referendu a že je vystoupení z EU dětinské a dodal, že chtějí zrušit i přímou volbu prezidenta.“ (ZDE)

Troufnu si říci, že pan Okamura lže, pokud jde o petici na zachování české koruny, protože volební formace Trikolóra Svobodní Soukromníci sbírají podpisy pod petici již řadu měsíců a máme nyní tisíce podpisů (ZDE). Každý se může přesvědčit. Petici SPD jsem našel, ale pouze její text a žádnou informaci o počtu podpisů. To znamená, že jejich petice je pouze marketingovým projektem.

Trikolóra Svobodní Soukromníci vyhlásili petici za zachování české koruny proto, aby občané podpořili naše přesvědčení, že přijetí eura by bylo pro českou ekonomiku chybné, pro občany by euro znamenalo zdražení všeho, ale hlavně bychom si nemohli řídit vlastní monetární politiku. Mohli bychom zrušit ČNB, převzali bychom odpovědnost za dluhy Řecka, Itálie a Španělska a monetární politiku by za nás dělal Brusel. Naše země by tím ztratila řadu kompetencí v hospodářské politice, které má každý samostatný a suverénní stát.

Mgr. Václav Krása TSS

Kandidát do Poslanecké sněmovny ve Stř. kr. za TSS.

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Velmi dobře si uvědomujeme, že jsme se vstupem do EU v roce 2004 současně zavázali k přijetí eura, naštěstí náš závazek není časově limitován. Petice má dát politikům jasný signál, že občané si nepřejí vstup do eurozóny.

Petice však není jediná nepravda v rozhovoru pana Tomia Okamury pro Parlamentní listy. Možná, že pan Václav Klaus ml. skutečně řekl, že vystoupení ČR z EU je dětinské, je ale potřeba zároveň uvést, že Václav Klaus ml. v současnosti není ve vedení Trikolóra Svobodní Soukromníci a hlavně náš volební program jednoznačně stanoví priority, které zachovají samostatnost naší země.

Pan předseda Okamura by si měl určitě přečíst náš volební program, aby se dozvěděl, že my sami si můžeme zajistit nezávislost na některých nesmyslech, jimiž nás občas EU zásobuje. Jsou to následující body:

Prosadíme ústavní nadřazenost českého práva nad sekundárním právem EU. Prosadíme ústavní zakotvení práva platit českou korunou. Budeme cíleně připravovat Českou republiku na Evropu bez Evropské unie, tj. na okamžik, kdy Evropská unie nevyhnutelně pozbude své historické funkčnosti a zanikne.

Pan Tomio Okamura by měl občanům říci pravdu, že v současné době by referendum vlastně nic nevyřešilo. Všichni máme v paměti proces vystoupení Velké Británie z EU. Referendum může dát politikům zpětnou vazbu o mínění občanů o našem členství v EU, ale nic víc. Proto volební formace Trikolóra Svobodní Soukromníci prosazují takové změny, které by upevnily naší suverenitu, jsou reálné a prosaditelné. Tak pane předsedo, chutě do četby našeho volebního programu.

