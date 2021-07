Dost, tak takhle ne! Okamura se vzepřel. Ohrožuje EU budoucnost Česka?

reklama

Po celé republice jste v petičních stáncích rozjeli petici SPD za zachování české koruny a proti přijetí eura v ČR. Je to aktuální téma?

Díky SPD se podařilo schválit změnu ústavy, kterou se nově zakotvuje právo na sebeobranu a právo na legální držení zbraně. Můžete nám to přiblížit?

Ano, je to další úspěch SPD. Tento týden Senát schválil novelu ústavy, kterou již předtím schválila Sněmovna, která zakotvuje právo na sebeobranu, právo na držení zbraně a zvyšuje právo legálních držitelů zbraní při ochraně života svého a svých blízkých, jejich zdraví a majetku. SPD dlouhodobě prosazovalo toto ústavní zakotvení práva bránit se legálně zbraní a také se tomu dlouhodobě ve Sněmovně věnuji a apeloval jsem mnohokrát i na poslance z jiných politických stran, takže jsem rád, že po Sněmovně to také Senát schválil. V tomto novém ústavním zákoně se též hovoří, že podmínky budou stanoveny na základě toho, co stanoví doprovodný zákon. SPD má dlouhodobě připraven návrh zákona „můj dům, můj hrad", ve kterém mj. navrhujeme, aby byla posílena práva slušných občanů v rámci tzv. institutu nutné obrany. Slušný člověk musí být na prvním místě – gauner a kriminálník nesmí být ve výhodě.

EU se dlouhodobě snaží omezovat práva legálních držitelů zbraní a různým způsobem se snaží ztěžovat podmínky. To je pro SPD zcela nepřijatelné, protože místo toho, aby se EU soustředila na nelegální držitele zbraní, což jsou právě ti původci různých teroristických útoků a kriminální činnosti, tak úředníci v Bruselu vytvářejí další byrokratická omezení pro slušné lidi. Vlastním zbrojní průkaz i zbraň více než dvacet let a jsem členem sportovního střeleckého klubu, takže vím, o čem mluvím.

Rozhodnutí vlády Viktora Orbána, že v maďarských školách bude platit zákaz vzdělávání o sexuálních menšinách, spustil širokou debatu napříč EU. Nizozemský premiér Mark Rutte v reakci na to dokonce uvedl, že pokud Maďarsko zákon nezruší, mělo by opustit EU. Je takové vyjádření v pořádku?

Ukazuje to aroganci eurofilních politiků. Maďarsko pouze de facto zakázalo propagaci pornografie, LGBT a gender ideologie mezi dětmi, což je podle mě naprosto v pořádku a něco takového by bylo vhodné i u nás. Náš europoslanec Ivan David ten zákon zveřejnil na facebooku a každý si může přečíst, že tam o žádný útlak homosexuálů či sexuálních menšin nejde. Navíc Brusel nemá podle mě co kecat národním státům do jejich zákonů. Opět se ukazuje, že EU nepomáhá, ale škodí a čím dříve z ní odejdeme, tím lépe. S chutí bych Ruttemu udělal radost a z EU odešel.

Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyenovou a Věrou Jourovou hovoří o tom, že prý Maďarsko porušuje vládu práva… EU z hlediska „vlády práva“ kritizuje i Českou republiku…

Evropská unie se zjevně inspirovala Brežněvovou doktrínou omezené suverenity a připravuje nástroje, kterými chce přimět k poslušnosti neposlušné národní státy, které například odmítají imigraci, gender a multikulturalismus. Novým klackem se stává pojem „právní stát“. V praxi je „právní stát“ pouze ten, který kýve na nařízení Bruselu. A ten, který na ně nekýve a řídí se vlastními demokratickými zákony na národní úrovni, tak prý porušuje „právní stát“. Šílené, neuvěřitelné, kam jsme se třicet let od sametové revoluce dostali... Situace je taková, že členský stát EU, který nerespektuje neomarxistické hodnoty EU a tzv. „právního státu“, bude potrestán ztrátou svých práv a eurodotací. Tyto „evropské hodnoty“ vnucované Bruselem jsou sluníčkářské. Evropská unie nám chce tímto způsobem vnucovat sluníčkářský neomarxismus jako státní ideologii. To hnutí SPD naprosto odmítá. Odmítáme, aby nás Brusel peskoval za naše zákony. Sama EU je postavena na popírání demokracie. Lisabonská smlouva je jen přejmenovaná euroústava a Evropská komise nemá demokratickou legitimitu. Navíc neexistuje evropský démos, evropský lid, čili nemůže fungovat demokracie na úrovni EU.

Evropská komise vloni na začátku dubna vydala prohlášení: „Když se v některém členském státě vnitrostátní mechanismy ochrany právního státu nejeví být schopné čelit hrozbám pro právní stát, je společnou odpovědností institucí EU a členských států přijmout opatření k řešení této situace.“ Není vám to nějaké povědomé?

Připomeňme si, jak Evropská unie definuje takzvaný právní stát. Například Maďarsko bylo Evropským parlamentem pranýřováno za to, že zde „přetrvávají patriarchální stereotypní postoje k postavení žen ve společnosti“, že v nových školních učebnicích se prý „stále objevují genderové stereotypy, podle kterých jsou ženy primárně matkami a manželkami“, že „na rovnost žen a mužů v souvislosti s volbami se nevztahují žádné právní požadavky“ (rozuměj kvóty), že Maďarsko dosud neratifikovalo Istanbulskou úmluvu nebo že „ústavní zákaz diskriminace mezi důvody diskriminace výslovně nezahrnuje sexuální orientaci ani genderovou identitu a že by jeho úzká definice rodiny mohla vést k diskriminaci, neboť nezahrnuje jisté druhy rodinného uspořádání včetně párů stejného pohlaví“.

Čili Evropská unie nám chce tímto způsobem vnucovat sluníčkářský neomarxismus jako státní ideologii. To hnutí SPD naprosto odmítá. Odmítáme omezenou suverenitu, kterou prosazuje Brusel společně s eurokomisařkou Věrou Jourovou (ANO).

Viktor Orbán vyrukoval také se sedmerem programových bodů „o budoucnosti EU“, které nechal otisknout ve velkých denících napříč celou EU. To vzbudilo diskusi napříč unijními politickými špičkami. Orbán například navrhuje posílit roli národních parlamentů, chce, aby se členem EU stalo Srbsko, a apeluje na to, aby v EU politická rozhodnutí přijímali volení zástupci, a nikoli mezinárodní nevládní organizace. Jsou takové návrhy v pořádku?

Ty návrhy jsou jistě v pořádku a jsou krokem správným směrem, ale jsem přesvědčen, že současná EU je nereformovatelná. Srbsko mám rád, tak mu nepřeju nic zlého – tedy mu ani nepřeji, aby vstoupilo do EU. Ale to ať rozhodnou sami Srbové. Na druhou stranu jako spojence na rozbití Evropské unie a vytvoření organizace suverénních evropských národů bychom je uvítali. (smích)

Hnutí SPD se vaším prostřednictvím připojilo k deklaraci o budoucnosti Evropy Orbána, Salviniho, Kaczynského či Le Penové. Píše se tam ale i o spojenectví mezi EU a USA a atlantické vazbě…

Důležité je, že společně požadujeme návrat kompetencí národním státům a obranu tradičních hodnot a že se společně stavíme proti diktátu Bruselu. Rovněž je důležité, že to podpořilo mnoho významných vlasteneckých stran. Samozřejmě ten text je kompromisem a k některým pasážím lze mít výhrady. Třeba ta vámi zmiňovaná pasáž je jistě blízká Polsku. Ale celkový směr a důraz deklarace je správný. V Parlamentu také člověk někdy hlasuje pro některý zákon a říká si, že by mohl být ten zákon v něčem lepší a že není úplně dokonalý. Ale pokud ten zákon je posun správným směrem, tak ho podpoříme.

Tady je velmi pozitivní, že nejsilnější vlastenecké strany jednotlivých zemí EU, mezi které patří i SPD, našly společnou řeč a vyjádřily odpor k diktátu Bruselu a diktatuře sluníčkářů. Jsem rád, že hnutí SPD je součástí tohoto silného proudu. Hnutí SPD je členem evropské vlastenecké frakce Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu společně s italskou Ligou Mattea Salviniho, francouzským Národním sdružením Marine Le Penové a dalšími hlavními vlasteneckými stranami Evropy. Současně respektujeme, že pohledy či i taktika jednotlivých stran se může lišit.

Evropská komise navrhla, aby emise osobních a lehkých užitkových vozidel byly o 65 % nižší od roku 2030 a nulové od roku 2035…

V médiích se psalo, že Ursula von der Leyenová nám přivezla 7 miliard eur, tedy 180 miliard korun v rámci plánu obnovy…

To nejsou peníze EU, ale naše peníze. Vláda Andreje Babiše za podpory stran demobloku schválila, že Česká republika ručí formou dluhopisů za krachující státy eurozóny a bude splácet až do roku 2058. Podle ekonoma Petra Macha má být naše každoroční splátka 0,6 procenta HDP, tedy 36 miliard korun. Poslanci SPD hlasovali proti, ale ostatní nás přehlasovali. Státy podle Bruselu musí nejméně 37 procent svého podílu na fondu vyčlenit na projekty určené k ochraně klimatu à la Greta Thunbergová, pětinu pak na digitalizaci ekonomiky, takže například do budování 5G sítě, takže peníze ve finále půjdou do kapes nadnárodních korporací, nikoli do kapes našich občanů. Z položky Recovery and Resilience Facility (RRF) dostanou Španělsko a Itálie více než 40 procent prostředků. Celé to je jen projekt na záchranu krachujících států eurozóny a projekt, který má utužit centralistickou diktaturu EU.

Co je podstatou tohoto plánu? Elity EU si budou půjčovat peníze, které budou rozdělovat, a členské země za ně ručí. Evropská unie zavede několik celoevropských daní. Je to o tom, že budeme muset dotovat krachující státy eurozóny. Brusel chce za naše peníze zachránit eurozónu, ze které by Řecko, Itálie, Španělsko či dokonce i Francie jinak mohly vystoupit. Budeme ručit za výdaje, které budou řídit jiní. Odmítáme dluhovou unii. Odmítáme platit globalistickým lichvářům za dluhy krachujících států eurozóny.

Prostřednictvím plánu Next Generation EU se dle EU má též „bojovat proti rasismu a xenofobii, prosazovat genderová rovnost a silnější postavení žen, chránit práva komunity LGBTQI+ a bojovat proti diskriminaci, posilovat právní předpisy EU tak, aby postihovaly všechny formy nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti.“ Takže jde o podporu šílené sluníčkářské neomarxistické agendy.

K tomu se zavádí nové daně k financování eurodluhopisů. Evropská komise předloží do června 2021 návrhy týkající se zdrojů příjmů souvisejících s

– mechanismem kompenzačních opatření mezi státy v souvislosti s uhlíkem

– digitálním poplatkem

– systémem EU pro obchodování s emisemi

Do června 2024 navrhne Evropská komise nové zdroje příjmů, například:

– daň z finančních transakcí

– finanční příspěvek související s podnikatelským sektorem

– nový společný základ daně z příjmů právnických osob

Piráti v EU chtějí posilovat Evropský parlament a zrušit právo veta při hlasování o daních a zahraniční politice. Shodli se na tom jejich předseda Ivan Bartoš a jejich europoslanec Marcel Kolaja. V Radě by tak chtěli odblokovat situace, kdy se proti nějakému návrhu postaví třeba jen několik zemí, nebo dokonce jediná. Je toto prohlášení a uvažování od českého politika v pořádku?

To lze podle mě jednoznačně nazvat vlastizradou a kolaborací. Takhle nás mohou přehlasovat v EU i v těchto citlivých klíčových věcech. My jsme pro to, aby o českých zákonech rozhodoval výhradně český Parlament.

Pozorujete u Pirátů výraznější nechuť k národním státům? Mohl by tento jejich postoj nějak ovlivnit pozici České republiky v EU ve chvíli, kdy by se Piráti dostali k vládě?

Piráti jsou jednoznačnými spolupracovníky globalistů, kteří chtějí zničit národní státy a tradiční struktury, jako jsou rodiny. Například europoslanec Pirátů Peksa se nehlásí k našemu národu, ale k evropské národnosti. Senátorka za Piráty Šípová podpořila kvóty na imigranty. Ivan Bartoš podporuje extremistickou Antifu, podpořil ovládnutí Evropy islámem a zúčastnil se demonstrace „Uprchlíci vítejte“. Piráti prosazují přijetí eura, migrantů a podporují gender a polyamorii – tedy rozklad tradiční rodiny. Když jsem viděl jejich návrhy na razantní zvýšení zdanění nemovitostí občanů, tak chtějí pravděpodobně zničit střední třídu. Doufám, že v říjnových volbách zabráníme, aby se dostali k moci.

