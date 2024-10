Krejza (ODS): Máslo přes 60 korun? Nelakujeme věci na růžovo, nejsme populisté

Sněmovní folklor - cena másla opět na stole.

V létě stálo pod 40 a opozice děkovala tržnímu prostředí, dneska stojí přes 60, ale může za to koalice. To, že máme nyní nejlevnější pohonné hmoty v Evropě už díky koalici nebude. Že ANO?

My jsme nic nezastropovali jako Maďaři, kteří dnes tankují za 44 Kč. Dnes jsme navíc kousli do kyselého jablka důchodové reformy. Nelakujeme věci na růžovo, nejsme populisté. Náš předseda, na rozdíl do jiných, se každé ráno neprobudí a nezačíná den sociologickým průzkumem,“ co by se tak voliči mohlo líbit“ My víme, že důchodový účet je 70 miliard v minusu a my uděláme co je třeba. Kdyby se do systému v minulosti nevrtali populisti, bylo by to o moc snazší.

Mgr. Karel Krejza ODS



