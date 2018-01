Krnáčová (ANO): Rekonstrukce Václavského náměstí získala stavební povolení

„Je to skvělá zpráva, která znamená, že konečně se Václavské náměstí dočká rekonstrukce. Soutěž se konala před třinácti lety a následujících deset let se nestalo v podstatě nic, přitom je všem jasné, že ta rekonstrukce je nezbytná,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

„Jako předseda Komise Rady hlavního města Prahy pro kultivaci Václavského náměstí považuji rozhodnutí o vydání stavebního povolení, které nabylo právní moci 24. 1. 2018, za neoddiskutovatelný úspěch a možnost po neuvěřitelných třinácti letech od architektonické soutěže přikročit k rekonstrukci náměstí. Za to patří velký dík všem členům Komise, všem zainteresovaným osobám, subjektům a institucím. Již od mého nástupu do funkce jsem si právě řešení problematiky Václavského náměstí předsevzal jako jednu ze svých priorit, neboť Václavské náměstí je historickým místem, které zejména v moderních dějinách našeho státu ve 20. století získalo až symbolický, posvátný význam,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

„Pro upřesnění, ohledně stavebního povolení, jedná se ve skutečnosti o tři stavební povolení, která nabyla právní moci ve stejný den, jednak pro stavební část - objekty, za druhé pro vodohospodářskou část - kanalizace, vodovod, a za třetí pro dopravní část – komunikace,“ doplnil radní Wolf.

Z dolní části Václavského náměstí v podstatě zmizí automobily a zásadně se tak zvětší prostor pro pěší, a to až na 17 metrů. V plánu je umístění vodních prvků a pítek, ale třeba i základny pro umisťování vánočního stromku. Stromy a veškerá zeleň budou zavlažovány pomocí automatického systému. Investoři jsou zde celkem tři. Kromě hlavního města, které se stará o budoucí vizuální podobu náměstí je to Pražská vodohospodářská společnost, která opraví stoku, jejíž rekonstrukce je nutná a bude sloužit dalších 200 let, a také Pražská energetika, která se pustí do rekonstrukce kabeláže a jejích chráničů.

„Václavské náměstí je jedno z nejvýznamnějších míst nejen v Praze, ale i v celé republice, a to jak aktuálně, tak i v rámci historického kontextu. Přesto dnes neplní funkci, jakou by mělo, a lidi jím v podstatě jen procházejí. Chci, aby se z Václavského náměstí opět stalo centrum sociálního, kulturního a společenského života, tak jak to bylo v minulosti,“ dodala primátorka Adriana Krnáčová.

„Jsem rád, že se Václavské náměstí konečně dočká revitalizace, protože je lidem slibována už třináct let. Jsem přesvědčen, že to ten prostor vylepší nejen po vizuální stránce, ale zejména i s ohledem na bezpečnost. Náměstí bude mnohem vzdušnější a přehlednější,“ říká radní hlavního města Prahy Karel Grabein Procházka.

Celý projekt je rozdělen do několika částí a začne už v příštím týdnu přípravnými pracemi. Aby se rekonstrukce co nejméně dotkla veřejnosti, bude rozdělena do etap, během kterých bude vždy uzavřena jen nezbytně nutná část náměstí. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2018.

