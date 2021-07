Krumer (SPD): Nikdo nás nesmí do ničeho nutit. Tečka

Například já píchání mám rád. Očkován jsem téměř na všechno. Ale musím si sám vybrat, a nikdo mě do toho nebude nutit. A především ne píchat vakcínami, které neprošly 4-6 let testy na střednědobé nežádoucí účinky, jak je u vakcín obvyklé.

Stále nás někdo napomíná, že nemáme rádi covid píchání. Naopak, já třeba píchání mám rád. Ale musím si sám vybrat, a nikdo mě do toho nebude nutit. A především ne vakcínami, které neprošly testy po dobu 4-6 let na střednědobé nežádoucí účinky, jak je u vakcín obvyklé. Tak to bylo i u vakcín, kterými jsme byli očkováni před rokem 1989. Převážně je vyvíjeli Rusové ve spolupráci s našimi vědci a nikomu to nevadilo.

Teď se to všechno politizuje, přednější jsou kšefty zainteresovaných, a v rozporu se vším se odmítají ruské vakcíny Sputnik. Když se k tomu připočítají trapné útoky rusofobů na Rusko, tak ostudy, která nás bude stát stamiliardy a hazard se zdravím, máme dost. Německo a další státy přestaly očkovat některými vakcínami, a u nás je ti samozvaní "experti" doporučují seniorům nad 60 let. Vůbec se nepřipouští kontaktní odborná diskuse odborníků s různými názory. A to současné coronavakcíny jsou v testovacím období na případné nežádoucí střednědobé účinky, výrobci vakcín na to upozorňují, neberou žádné záruky, a deklarují, že testování skončí v roce 2023.

Převážně se neléčí, ale straší, to přináší řadu psychických onemocnění, neustále se mění zmatečné výkaznictví, které je tendenční a podléhá přání politiků, kteří dělí občany na dvě kategorie. Ti, kteří se nechtějí nechat očkovat, a chtějí počkat až na výsledky testování a vakcíny si vybrat podle kvality, a ne podle toho, jestli jsou vyvinuty a vyrobeny na západě anebo na východě, a nepodlehnou kšeftům farmaceutických firem a jejich lobbistům, jsou omezováni, a jsou jim odmítána lidská práva.

Očkovaní, i když jsou přenašeči, protože viry mutují a kmenů coronaviru, stejně tak jako chřipkových, jsou desítky, a na všechny jedna vakcína nepůsobí. To, že některá konání a rozhodnutí našich mocných okolo coronaviru je nezákonné, potvrdily už i soudy, ale oni to ignorují. Ani coronavirus se nesmí podceňovat, ale chce to moudrou osvětu, hygienu, ohleduplnost k druhým, a ne covid diktaturu.

(převzato z Profilu)

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

