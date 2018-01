Krumer (SPO): Proč jste se nechali zvolit za poslance?

Bylo vaším záměrem, tak jak „opoziční“ strany a jejich poslanci předvádějí, být ve sněmovně, pobírat vysoké platy, a aby první bylo ve vaší nové funkci navýšení vaší mzdy měsíčně o částku, za kterou musí po celý měsíc žít značná část důchodců? Byl váš záměr, aby nebyla dána důvěra vládě a tím nemohla pracovat? Kde jsou vaše předvolební sliby? Ignorujete výsledky voleb, a přitom si utváříte společenství nedemokratických obstrukčních „demokratů“ ve sněmovně. Je to snad pro to, abyste nemuseli pracovat, a jenom jste si povídali? Čeho se bojíte?

Opozice, to jsou převážně ty strany, které ze strachu, že se na ně provalí kostlivci z minulosti, neustále hrubě, sprostě a účelově, za podpory mainstreamových médií útočí zejména na dva politiky, kterým dali občané ve volbách většinu hlasů. Uvědomte si, že vítězem voleb prezidentských byl Miloš Zeman, a vítězem voleb do poslanecké sněmovny byl Andrej Babiš, a jeho strana ANO. Oba volily miliony občanů a tito dva politici nikdy nedělali obstrukce, ale plnili povinnosti, vyplývající z jejich funkce. To vám asi na nich vadí, že se nepřidali do vaší protilidové party. Ve slušné a demokratické společnosti se výsledky voleb uznávají. To asi neplatí o přístupu těch, kteří mají jako svoji prioritu útok na vítěze voleb, místo práce pro občany a svoji vlast. Neporušujete tím poslanecký slib? Vzpomeňte si na to, co řada z vás vytvořila ve svém soukromém životě. Asi by se za to měl slušný člověk stydět. Ale to slovo slušný, řada z politiků nezná, anebo je má zdeformované tak, že se jedná jenom o to, že používají slušná slova. Kdybychom měli charakterizovat některé politiky, kteří jsou jimi dlouho, nedá se pro ně, z hlediska toho, co po nich zůstalo, slušné slovo najít. Bude zajímavé, jak se budou ve druhém kole sestavování vlády, pokud vláda neuspěje v parlamentu s vyslovením důvěry v kole prvním, předhánět dnes opoziční strany, aby ve vládě byly.

Prioritním programem opozičních stran je Čapí hnízdo, antibabiš a sprosté a vulgární okopávání kotníků našemu přímo zvolenému prezidentovi. Jak již bylo řečeno, výše, než na kotníky mu ani zdaleka svým intelektem a výsledkem práce ti, kteří kopají, nedosahují, a nikdy nedosáhnou.

Je zajímavé, že kauza Čapí hnízdo byla intenzivně otevřena ČSSD před volbami, kdy bylo jasné, jak vysoké má ANO preference a Sobotka před volbami vyhodil Babiše z vlády. Měl by se také přihlásit ten hrdina, který zaslal anonym do Bruselu. Ve slušné společnosti se anonymy házejí do koše a s těmi, kteří je píší, se nikdo nebaví. Policie, při svých technických možnostech, to jméno jistě zná. A pokud ne, museli bychom se bát, že nám hrozí nekontrolovatelný terorismus od migrantů v rozporu s tím, když tvrdí, že mají vše pevně v rukou.

PaedDr. Vladislav Krumer SPO



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rovněž je velmi podezřelé, že ještě než byla k dispozici zpráva OLAF, Kalousek prohlásil, že zprávu četl a že v této kauze šlo o podvod. To, že zpráva policie o Čapím hnízdě a zpráva OLAF, jak říkají ti, kteří nyní mají k ní přístup, jsou téměř shodné, naznačuje koordinaci těchto dvou institucí při jejím vypracování anebo to, že dal někdo zprávu policie úřadu OLAF k dispozici. To nahrává skutečnosti myslet si, že existuje spolupráce Kalouskovy TOP 09 a ČSSD, která v minulé vládě ovládala MV. V době, kdy byla dotace schválena řídícím orgánem, tak byla přidělena legálně. Příjemce dotace, tak jako stovky jiných, pouze využil tehdy platnou legislativu a ještě k tomu přidal ze svých prostředků devět set milionů korun. Výsledek dotace tam stojí, slouží svému účelu i pro veřejnost a zaměstnává přes šedesát lidí. Co je na tom špatně? Pokud dotace byla několikrát prověřována a vždy bylo shledáno vše v souladu s jejími podmínkami, tak se dnes k tomu také ti, kteří dotaci schválili a kontrolovali, nemohou stavět tak, že je to problém Babiše. Neměl by to však být problém těch, kteří účelově na základě dnešní situace říkají, že přidělena být neměla, dotaci schválili a kontrolovali? Nikde není řečeno, podle toho, co je zveřejňováno, že je to problém pana Babiše. To je účelová konstrukce politických oponentů. K tomu je možno ještě přidat rychlé, účelové a neprojednané jarní sloučení policejních orgánů, které se zabývaly bojem proti organizovanému zločinu, Sobotkovou vládou, a další konspirační, dosud nevyvrácená teorie je na světě.

Neměli byste se raději zabývat například tím, jestli Pirátská strana, která vyzýváním k legalizaci marihuany nedává odvahu těm, kteří nezákonně pěstují, prodávají a užívají marihuanu, aby ještě v této činnosti přidali? Neměli byste se zabývat tím, zda podporou obsazení a využívání budovy v majetku státu „Kliniky“ v Praze, když v ní tito nájezdníci provozují činnosti, které narušují veřejný pořádek a obtěžují občany, žijící v okolí a Piráti to podporují, tak neporušují zákony podporou trestné činnosti? Zabývat se tím, proč zde nezasáhne policie a nevyklidí tuto nezákonně obsazenou budovu? Není toto nadbíhání lidem, kteří marihuanu pěstují, prodávají a kouří a také těm, kteří nezákonně obsadí budovy v cizím majetku, aby Piráty volili?

Druhým politikem, kterého si opozice nemůže „vynachválit“, je přímo zvolený prezident Miloš Zeman. Jeho konzistentní, jasná a vizionářská politika dává těm, kteří přemýšlejí a chtějí zachovat suverenitu a soběstačnost našeho státu, jasný signál. To chybí u jeho vyzyvatelů a odpůrců, kteří většinou nepředvádí nic jiného, než hrubou politiku antizeman a ostudné útoky na přímo voleného prezidenta. Tím ukazují, že pohrdají i prezidentovými voliči. To je jejich hlavní volební program. Vedle sprostoty a urážek nemají žádné argumenty, protože Miloš Zeman mluví přímo, bez čtení z papíru otevřeně a pravidelně o věcech, které nás trápí, bez ohledu na to, jestli je, anebo není volební kampaň. Jezdí mezi lidi do míst, hovoří s nimi o problémech a ve svojí politice uplatňuje řešení. To, jak je přímý a kritický, bez ohledu na svoje volební preference, se nelíbí především těm, kteří svoji politiku staví na vlastním prospěchu, namísto péče o občany. Miloš Zeman má jasnou vizi do budoucnosti, je skromný, nemá potřebu cizopasit na práci druhých a ještě značnou část svého platu dává na charitu. Jeho vyjadřování je jasné, nehromadí pro sebe hmotné bohatství, je sečtělý, ovládá světové jazyky, spolehlivě předkládá cestu, jakou půjde a je neúplatný. Pro odbyt našich výrobků, pro partnerský a vzájemně výhodný obchod a výrobní spolupráci mezi našimi a zahraničními firmami, nejenom hledá, ale i vytváří cesty a prostor v různých zemích, bez ohledu na to, co nám přikazuje EU.

Pochopitelně, i v politice se pro dobrou věc do budoucna musejí dělat kompromisy a objeví se i chyby. Také prezident Miloš Zeman je někdy udělá, ale je to vedeno vždy snahou věci řešit a ne za účelem osobního prospěchu, což dokazuje i svojí skromností, bez ekonomických a politických afér. Občan a politik Miloš Zeman ve svém životě nikdy nevstupoval do politiky proto, aby se obohatil, ale proto, aby pro současnou generaci, ale i generace další, pomáhal vytvářet podmínky pro dobrý a spokojený život v naší zemi. Stačí si porovnat majetek Miloše Zemana před a po jeho vstupu do politiky a nyní. Stejně je dobré porovnat majetek ostatních politiků před vstupem do politiky a jejich majetek nyní, abychom mohli vzájemně porovnat a posoudit jejich motivaci.

Proto naším prvním krokem v roce 2018 k tomu, jak si zachovat státní suverenitu a bezpečnou Českou republiku, bude opětovná volba Miloše Zemana prezidentem ČR na další období. Nesmíme tuto historickou možnost promarnit.

(přezato z Profilu)

Psali jsme: Krumer (SPO): Kteří jsou váleční veteráni, na které můžeme být hrdí? Krumer (SPO): Evropská unie se v tichosti přejmenovala Krumer (SPO): Vrcholní politici EU nás považují za méněcenné Krumer (SPO): Náměty k zamyšlení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV