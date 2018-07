Kuba (ODS): Juchelka bojuj, my ti věříme!

Tak jsem se na iDNES dočetl, že Poslanec Juchelka (ANO) chce přejmenovat mateřskou dovolenou. Je to velká dřina, říká. A v úterý vláda projedná poslanecký návrh, aby se mateřská dovolená přejmenovala na mateřskou péči.

Fakt není nad to, když nějaký osvícený politik pochopí, jaké největší problémy společnost a zejména mladé rodiny sžírají a pustí se s nima neohroženě s veškerou razancí do boje.

Juchelka bojuj, my ti věříme a jsme s tebou.

MUDr. Martin Kuba ODS



