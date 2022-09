Kubíček (ANO): Nechal bych už Putina Putinem, zavinilo to víc faktorů

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Já si dovolím jenom podotknout, že bych nechal už Putina a Putinem, a ta energetická krize se k nám plížila postupně, pomaličku polehoučku, a protože, prostřednictvím vaším, Vaška Krále velice dlouho znám, tak na to máme společné názory. Zavinilo to víc faktorů. Byla to nepředložená Electriwenge (Energiewende?) v Německu, která nedokázala zabezpečit zdroje, které by nahradily ty zdroje fosilní, a jeli do toho na plné pecky.

Pak se to objevilo tím, že byly velmi závislé na výrobě elektrické energie z plynu, kde ve svých programech s tímto počítaly, a nikdo nepočítal s nějakou válkou od Putina, ale ty kontrakty na plyn byly vlastně základem té green politiky. A v dnešní době bychom se spíš měli zajímat o to, jak to nahradit a jak se dostat, a já upozorňuji na jednu věc. My máme jeden zdroj elektrické energie, to se jmenuje uhlí a musíme z toho udělat výhodu a ne nevýhodu.

Děkuji.

Ing. Roman Kubíček, Ph.D. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kubíček (ANO): Standardní dopravu bych úplně nezabíjel Kubíček (ANO): Nebýt nás, tak Rakousko i Německo už šlo několikrát do blackoutu Kubíček (ANO): Nestačil jsem se divit, kdo všechno s emisními povolenkami obchoduje Kubíček (ANO): Po novém roce asi dojde k skokovému navýšení cen energií

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama