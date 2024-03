Kučera (TOP 09): Udělejme co nejdříve aktivní záplavovou zónu z pohledu celé republiky

reklama

Dobrý den, dámy a pánové, já děkuji za slovo.

Já jsem víceméně chtěl rovněž reagovat na pozměňovací návrh pana kolegy Šimka, který se týká výjimky z aktivních záplavových zón. Já teď tady nechci hovořit o tom předmětu, na který se výjimka vztahuje, ale já jsem skutečně byl hluboce přesvědčen, že se na aktivní záplavové zóny a na jejich rozsah podíváme komplexněji, že nebudeme řešit pouze výjimky. Já si myslím, že to není úplně správná cesta, protože těch výjimek by mohla být celá řada, i když tuhletu chválím a připadá mi samozřejmě smysluplná.

Já bych chtěl skutečně k tomu vyzvat - už (je?) nějaký příslib - od pana ministra životního prostředí, abychom se na aktivní a záplavové zóny a zejména na jejich rozsah podívali tak, aby skutečně byla ta území řešena podle aktuální situace. Já souhlasím s tím, co tady pan kolega Šimek říkal v úvodu, ty důvody, proč to takhle je. Takže jenom chci tím říct, že se to dá právě takhle odůvodnit v celé řadě i dalších případů, to znamená, že ta samotná výjimka by nezahrnovala i případy - a já je tady nechci jmenovat, jich skutečně jsou desítky - které by si stejný přístup vyžadovaly také.

Takže skutečně tady bych chtěl podpořit to, abychom co nejdříve udělali tu aktivní záplavovou zónu z pohledu celé republiky a samozřejmě všech vodních toků, samozřejmě nejvíce omezující jsou pak dolní toky řek, kde průběhy povodní jsou úplně jiné než na horních tocích.

