Kukol (KSČM): Svobodu politickým vězňům na Ukrajině!

Je známo, že i dnes jsou státy, kde dochází k páchání bezohledného bezpráví vůči občanům příslušné země či státu. Výjimku nepředstavuje ani současná Ukrajina, která je nám poslední dva roky představována jako absolutní výkvět dokonalosti a hlavně jako vzor demokracie, opak je však pravdou, hořkou realitou a skutečností. V roce 2014, kdy na Ukrajině vypukl Majdan - převrat vůči legitimní vládě a prezidentu Viktoru Janukovyči, který jednoznačně podporovali vlivy ze strany EU a USA, vynesli zpět k moci nacionalisty na neonacisty, kteří začali tyranizovat místní obyvatelstvo, kteří odmítali přijmout Majdan za svou cestu! Tím, že se Východní oblasti Ukrajiny Donbas či Luhansk postavili na odpor, tak vláda a prezident Porošenko vyslali armádu do těchto oblastí ale obyvatelé se postavili na ozbrojený odpor a tím byla vyvolána občanská válka! Odpůrci Majdanu byli převážně ukrajinští antifašisté a komunisté, kteří se novému a nelegitimnímu režimu postavili. Mnoho z nich začalo být vládní mocí pronásledováno a ve vykonstruovaných procesech zavíráno do vězení. Tajná ukrajinská policie podnikala kroky tvrdé represe vůči komunistům. Mnoho z nich, kteří měli štěstí se podařilo utéct do nuceného exilu nebo ilegality. Tak se začali objevovat političtí vězni! Ukrajinský režim na přímí pokyn prezidenta Porošenka a členů vlády začal zavírat své oponenty po tisících! Byli i případy politických vražd, jako například požár v domě odborů v Charkově. Nejznámějšími oběťmi této represe jsou dnes bratři Alexander a Michail Konovičové, mladí komunisté a antifašisté, vedoucí představitelé Leninského Komunistického svazu mládeže Ukrajiny. Uvěznění tajnou policií Ukrajiny v Kyjevě byli 6. března 2022. Byli lživě obvinění z šíření ruských a běloruských pohledů, ze snahy destabilizovat a svrhnout ukrajinskou vládu. Soudní projednávání je neustále odkládáno. Dnes jsou v domácím vězení, neustále kontrolováni a v okolí jejich bydliště se provokativně pohybují fašistické gangy. Bratři Kononovičové nyní upozorňují, že příslušník ukrajinské policie, Jevgenij Kravčuk, přišel opakovaně do jejich bydliště a vyhrožoval jim vraždou. Navíc zveřejnil Facebookový příspěvek obsahující jejich adresu a současně výzvu k jejich zabití. Stejný osud jako oba bratry potkalo tisíce dalších statečných hrdinů, kteří se nebáli postavit zločinné vládě. Mnoho osobností z celého světa se vyjádřilo k okamžitému propuštění jak bratrů Konovičových, tak i ostatních politických vězňů, kteří čelí jak státní tak i justiční šikaně a teroru.

Komunisté a antifašisté jsou postihováni na Ukrajině od převratu v roce 2014, vydatně podporovaného USA a EU, kdy zároveň došlo k vzestupu ozbrojených nacistických skupin, národnostní nevraživosti a revizi dějin druhé světové války. Od roku 2015 bylo Komunistické straně Ukrajiny zabráněno účastnit se voleb a jejich činitelé čelili represi a útokům krajně pravicových skupin. Přesto komunisté stáli v řadě zápasů za zájmy lidu Ukrajiny, proti zemědělské reformě umožňující skupování půdy kapitalisty a zahraničními vlastníky, proti dekomunizaci, vládní podpoře neonacistických skupin, vzestupu cen základních potřeb, vody a elektřiny, proti expanzivní politice NATO. Volali po mírovém a spravedlivém řešení konfliktu na Donbase i války s Ruskem. 5. července 2022 pak ukrajinská státní moc zakázala Komunistickou stranu Ukrajiny a přikázala zabavit její majetek.

To se děje za vydatné podpory USA, zemí NATO a EU, dodávek zbraní vraždící civilisty na Ukrajině a v Rusku, a to i ozbrojeným neonacistickým skupinám a při přepisování dějin i represi v zemích EU, a i u nás. Boj komunistů na Ukrajině, boj za lidové zájmy, proti fašismu a za mír, je i naším bojem.

Proto je naší absolutní povinností mluvit i o tom, co se na Ukrajině reálně děje, že to není žádný demokratický stát, tak jak nám je vládou Petra Fialy neustále vštěpováno! Současný Ukrajinský režim je stejně špatný, zločinný a postavený na moci mocných oligarchů jako je třeba i ten Turecký, Íránský a další! Nesmí se tyhle informace zamlčovat, že na Ukrajině je tisíce nespravedlivě a protiprávně zavřeno ve vykonstruovaných procesech politických vězňů, kteří měli odvahu a postavili se proti Majdanu, a kteří usilovali o skutečnou svobodnou a šťastnou Ukrajinu! Musíme odsoudit a odmítat jak válku, tak i bezpráví, které režim páchá a maximálně usilovat o propuštění všech "kteří čelí těžké státní represi i nátlaku fašistických gangů ve své zemi", a těmto politických vězňům na Ukrajině poskytnou maximální solidaritu a pomoc, kterou si zaslouží!

Albert Kukol KSČM



