Kupka (ODS): Navrhovaný systém by mohl problém ještě prohloubit

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové,

já mám celou řadu velmi vážných odezev zejména od lékárníků v malých lékárnách v okrajových regionech České republiky, kteří už teď upozorňují na nedostatek a nedostupnost některých často i velmi běžných léčiv, a obávají se, že ten emergentní systém, tak jak se navrhuje, by mohl ve výsledku ten problém ještě prohloubit. Vidí za tím snahu i konkrétních řetězců, kterým by to mohlo nahrávat. Já si v tomhle případě dovoluji tedy navrhnout vrácení toho návrhu k přepracování a v případě, že by tento návrh neprošel, tak si dovolím navrhnout přerušení do další schůze tak, aby bylo možné opravdu absolvovat s Lékárnickou komorou i se všemi dalšími odbornými skupinami rozsáhlejší diskusi nad tím, jak to upravit, aby ta regulace opravdu splnila ten cíl, aby se ve výsledku neobrátila proti samotnému předkladateli, protože nepředpokládám, že by Ministerstvo zdravotnictví tím návrhem sledovalo ohrožení dostupnosti léčiv pro české pacienty napříč republikou.

Děkuji mnohokrát.

Mgr. Martin Kupka ODS



