Kupka (ODS): Období bezvládí ničemu neprospívá a vzbuzuje jen zbytečné otazníky

Od rezignace problematicky dosazené ředitelky Alice Seidlové uplynul jeden měsíc. Vedením kraje byla ale pověřena řízením památníku do vybrání nového ředitele, což může být až do konce září.

„Přešlapování na místě činnost známého památníku ohrožuje a poškozuje před veřejností a odbornou obcí. Nevidíme důvod, proč se s vypsáním výběrového řízení vyčkává. Období bezvládí nikdy ničemu neprospívá a vzbuzuje jen zbytečné otazníky,“ říká krajský zastupitel a poslanec Martin Kupka.

Klub ODS navrhoval zařadit do programu dnešního jednání zastupitelů okamžité vypsání výběrového řízení s kompetentní porotou. Krajská koalice ANO+ČSSD+KSČM zařazení bodu zabránila. Čapkův památník tak čekají další měsíce bezvládí. „Je to škoda. Jednalo se o dobře zavedenou a také dobře vedenou instituci s vysokým odborným renomé. Mrzí mě to o to víc, že ještě v loňském roce se samotný kraj v souvislosti se 100. výročím republiky památníkem chlubil,“ dodává Martin Kupka.

Mgr. Martin Kupka ODS



autor: PV