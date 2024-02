Lachnit (ANO): Český rozhlas miluje vládní koalici

reklama

Před několika dny jsem si přečetl článek o tom, jak na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu její člen Tomáš Kňourek prezentoval tvrdá data o práci redaktorů v publicistice. Srovnal, kolikrát byli zástupci jednotlivých politických stran či hnutí zváni do čtyř hlavních publicistických pořadů před volbami v roce 2021 a po nich. Z čísel jednoznačně vyplývá, že novináři Českého rozhlasu výrazně pomáhají svým „favoritům“. Nemusím asi říkat, kteří to jsou.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% ČSSD 2% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 95% Piráti 0% STAN 0% Zelení 2% hlasovalo: 6565 lidí

Před zmíněnými volbami do Poslanecké sněmovny (vláda ANO a ČSSD) se v pořadech častěji vyskytovali představitelé opozice, a to v poměru 120 ku 89. Celkem bych chápal, že média jako „hlídací psi“ dávají více prostoru opozičním politikům. Co se ale stalo po zmíněných volbách, po kterých šlo hnutí ANO do opozice?

Od 1. července 2022 do 30. června 2023 měli zástupci parlamentní opozice 154 účastí, zatímco vládní politici přesně 500. Přitom síly obou bloků jsou ve společnosti v podstatě vyrovnané, a z tohoto faktu by měli vycházet i rozhlasoví novináři, nebo se stávají (či už se stali) hlásnou troubou nynější vládní většiny. Očekávaně nejvíce prostoru dostávala ODS, zarážející je rovněž značná obliba Pirátů, kteří se svými čtyřmi poslanci (!!!) zaznamenali v daném období přesně sto účastí a obsadili 3. místo.

Rozhlas se také urputně pokouší oživit skomírající mimosněmovní SOCDEM (34 účastí), zatímco zástupci SPD byli v pořadech za jeden rok pouze třináctkrát. Rovněž mimosněmovní komunisté dokonce ani jednou.

I z těchto nepopiratelných faktů tak vyvstává otázka, proč si mají voliči určitých politických stran či hnutí ze zákona přispívat na provoz médií, která jednoznačně podporují jejich konkurenty. Nedělám si iluze, že se redaktoři Českého rozhlasu nad tímto stavem zamyslí a svůj aktivismus ve prospěch „těch správných lidí a myšlenek“ alespoň trochu zkrotí. Pokud ne, tak sami citelně přispívají k stále častějšímu kladení otázky z první věty tohoto textu. Má cenu platit si veřejnoprávní média?

Psali jsme: Lachnit (ANO): Ministr Stanjura by si mohl přečíst Konfucia a vyvarovat se tak špatných konců Lachnit (ANO): Odpůrci Orbána se inspirují jeho volebním inženýrstvím Lachnit (ANO): Skutečně všechno vyřeší trh? Lachnit (ANO): Uši Jidášovy jsou opředeny velkým tajemstvím

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE