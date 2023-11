Lang (ANO): Jste arogantní vláda, odstupte, zabalte to

reklama

Já vůbec nejsem odborník v této oblasti, já jsem pouze ten nešťastník, který si zateplil barák, pořídil si tepelné čerpadlo a nyní platí jako mourovatý. A když se tady opravdu podívám, i po tom vystoupení pana premiéra a po těch dalších vystoupeních pravicových představitelů, kteří říkají, že je to všechno super, tak já tady čtu, přesně to, co dnes vyšlo před pár minutami:

Vrátí se platby za obnovitelné zdroje, které byly od loňského října do konce letošního roku odpuštěny a platil je stát. Za každou spotřebovanou megawatthodinu to bude od ledna opět 600 Kč s DPH , takže při typické spotřebě domácnosti 3 MWh to bude znamenat 1 800 Kč ročně navíc. K tomu ještě vzroste platba za distribuci a další služby, a tak celková platba za megawatthodinu naroste asi o 1 300 Kč.

Prosím vás, já mám na domě, mám poměrně velký dům na venkově, platím kolem 15 MW za rok, protože tam nemáme plyn, nemám jinou možnost a jestli si pan premiér myslí, že 15 MW krát 1 300 Kč je malá částka, že to jsou nízká procenta, přitom mám zateplený dům, mám tepelné čerpadlo - o čem vy tady hovoříte, že to je budoucnost? Dnes se lidem vůbec nebude vyplácet si pořizovat tepelná čerpadla.

Já se ptám, z čeho to má běžný občan platit? Já to možná unesu jako poslanec, ale prostě toto přece není možné, takto se nemůžete chovat k lidem. Vy tady s klidným srdcem toto vyhlásíte, co budou dělat ti lidé, kteří mají třeba refixace apod. Mají základní platy, které jim nezvyšujete. Z čeho to mají platit se ptám. Odpovězte mi tady někdo od vás - zprava - z čeho mají lidé zaplatit to navýšení, to vražedné navýšení elektrické energie. Je to neskutečné, jak se chováte.

Jste arogantní vláda, odstupte, zabalte to a nechte to na někom, kdo to umí dělat lépe.

