Lang (ANO): Ta vaše pseudoreforma není připravená, prostě ji šijete horkou jehlou

Děkuju, pane předsedající. Já bych se tedy vrátil ve své faktické - říkáte, abychom tady konstruktivně hovořili - tak mě napadla taková myšlenka, pane ministře Jurečko, tentokrát. Pozměňovacím návrhem, který tady jeden z nich je předkládaný od TOP 09 a ODS, což jsou vlastně vaši koaliční partneři, tak vypadlo ze třetí kategorie náročnosti více jak 100 000 lidí, kterým jste jaksi zamezili odejít do předčasné penze.

My v souvislosti s jinými zákony - třeba, které se týkají vnitra - jsme tady tento týden probírali a bylo řečeno: jestliže - poslouchejte, občané - resortní ministr je proti nějakému návrhu, tak ve své podstatě všichni čtyřkoaliční poslanci musí hlasovat taky jakoby negativně. Anebo když je pro, tak musí hlasovat pro.

A my jsme se tady dostali do situace, že pozměňovacím návrhem, který tady načetl pan Jakob, prostřednictvím pana předsedajícího, a pan Benda z ODS, a pan Jakob z TOP 09, tak vlastně překvapil vás jako koaliční partnery KDU-ČSL. Mě by tedy zajímalo - opravdu, jak říkala paní předsedkyně našeho klubu: jak tedy KDU-ČSL se k tomu postaví? Jestli tedy vy jako resortní ministr zaujmete negativní stanovisko, tak teoreticky tento pozměňovací návrh by neměl projít - podle vaší logiky, vlastně, čtyřkoalice!

A ukazuje to opravdu na to, že tato vaše pseudoreforma není připravená, prostě vy to šijete horkou jehlou, šijete to na poslední chvíli, takhle zásadní věc, která by se měla dotýkat desítek, stovek tisíc lidí do budoucnosti. Strašíte tady společnost něčím, že nebude na penze - to jsme tady už tisíckrát říkali. Strašíte tady, rozdělujete, dáváte klín mezi seniory, kteří si zaslouží dožít v nějakém komfortním prostředí, a mezi mladou generací, říkáte pořád: bude se to dotýkat až lidí, kteří jsou v roce 1989 narození. Vy tady (důrazně) predikujete nějaké věci, které budou v roce 2050. Statistici a další odborníci vám říkají, že to je absolutní nesmysl.

Ale zajímalo by mě tedy, jak budete hlasovat, pane - jak bude hlasovat čtyřkoalice, když vy jako resortní ministr jste zatím proti? Děkuji.

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky