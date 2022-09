Lang (ANO): V současných bezpečnostních sborech to trošičku vře

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající, členové vlády. Já bych chtěl také podpořit naši stínovou ministryni vnitra v tom jejím vystoupení. Ve své podstatě s tím, co tady zaznělo, se ztotožňuji. Vzhledem k tomu, že v obecné rozpravě je přihlášeno ještě 14 kolegů přede mnou, tak se zkusím vlomit sem také tou faktickou poznámkou. Chtěl bych upozornit na to, že opravdu v současných bezpečnostních sborech to trošičku vře. Ono to, jak těm policistům, hasičům a dalším příslušníkům bezpečnostních sborů bylo něco slíbeno, potom dostali vlastně minimální částku, dneska se slíbila nějaká částka 10 %. Přitom ve své podstatě ta inflace je kolem 20 %. Ti lidé také musí platit hypotéky a starat se o své rodiny a podobně.

Musíme si uvědomit, že ti lidé se rozhodli, že budou pracovat pro stát, rozhodli se, že prostě obětují všechno pro ten stát a ten stát se dneska neadekvátně, z mého pohledu, o ně stará. Ten policista si nemůže přivydělat jiným způsobem, než nějakou překladatelskou činností například. Co má potom ten člověk dělat? Opravdu bych se nerad dočkal toho, že se může situace vyhrotit tak, že by vlastně kromě těch policistů, kteří budou ve službě, tak by na té protější straně stáli jejich kolegové, kteří momentálně v té službě nejsou.

Opravdu je toto velice krátkozraké, protože vyškolení, vycvičení, policisty nebo profesionálního hasiče trvá nějakou dobu. Ten stát do nich vlastně od toho počátku investuje velké finanční prostředky. Specialistou ve svém oboru podle toho, kde pracuje, se stává až po nějaké době a stojí to stát velké peníze. Dneska mám signály z policejního sboru víceméně, že je připravena odejít celá řada starších policistů, kteří již mají po těch 15 a více letech nárok na nějaké příspěvky, výsluhy. To znamená přijde opět nějaká vlna odchodovosti, pakliže nedokážeme tyto sbory zasanovat a bude nás to, přátelé, ve finále stát daleko větší množství finančních prostředků než to, co jste teď na nich ušetřili. Děkuji za pozornost.

