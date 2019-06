Lapáčková (TOP 09): Že je líp? Ale kdeže, podnikatelé a živnostníci jsou přece jen sprostí podezřelí

Babiš nechápe, proč lidé demonstrují, a poukazuje na to, co jim "dal" a že je přece líp.

Vyvedu Vás z omylu, pane premiére. Pokud tvrdíte, že někomu něco "dáte", pravda by to byla v okamžiku, pokud byste použil vlastní finanční prostředky. Takhle Váš výrok musím poupravit v tom bodu, že pouze přerozdělujete naše prostředky, ovšem bez vize, zda na to máme, či nikoliv. Chováte se tedy jako velmi špatný hospodář. Operujete pouze s vizuálem čísel, které se možná opticky zvyšuje, ale v celkovém pohledu "dáváte" jen někomu, protože ceny všeobecně rostou.

Že je líp? Ale kdeže - páteř ekonomiky - totiž podnikatelé a živnostníci - jsou přece jen sprostí podezřelí, takže jejich administrativní zátěž se zvyšuje. Místo aby pracovali, musí buď sami svůj čas dělit mezi práci a administrativu, anebo pracovat mnohem více, aby si uchovali svou životní úroveň a zároveň zaměstnali lidi, kteří za něj tu administrativu odvedou. Opravdu důležité a systémové reformy jdou mimo Vás, ovšem populistické sliby a činy, jak zavřít bankovkou davu ústa, to Vám jde dokonale, a co hůř - na dluh nás všech.

Ovšem co se Vám povedlo dokonale, je pomalá degradace národa, kdy vyvěrají dávno zapomenuté hrůzy, pohřbené v každém z nás. Bují tu udavačství (ó, ta přesladká vůně Vaší vlastní minulosti), prospěchářství, ohnutý hřbet až k zemi je téměř považován za ctnost - tedy pokud je ohnut ke "správné" straně, zbabělost, lež a přetvářka. Společnost pomalu užírá strach, bezmoc, která se pomalu přetváří v lhostejnost a rezignaci...

V neposlední řadě jsou tu Vaše osobní průšvihy, před kterými strkáte hlavu do písku. Budujete si kult, kdy jediný čestný jedinec jste Vy, a s pomocí mnoha přitakávačů to řvete do světa, kňučíte jako malý hošík, přitom legendy o celosvětovém spiknutí Vám nevěří už ani malé dítě.

Demonstrujeme proto, abychom nejen Vám dali najevo, že čest, rovná záda, pravdu a lásku si nekoupíte. Vy jste tyto hodnoty v pokřivené podobě sice výhodně prodal, ale to neznamená, že jste vyhrál. Jsou tu totiž tací, co nedají koupit, uplatit koblihou, významným postem, či se nechají vydírat. To, že to děláme dobrovolně, zdarma, obětujeme hodiny osobního volna, má mnohem větší hodnotu, než to, co prodáváte. Aniž byste si to připustil, končíte, protože tu sílu v nás neustojíte, ani neuplatíte. Vás drží u moci strach z důsledků Vašich činů, nás síla odhodlání, přesvědčení a víry v mnohem vyšší hodnoty...

Dana Lapáčková, místopředsedkyně KO TOP 09 Liberec

