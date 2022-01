Laudát (KAN): Černá neděle

reklama

"Nudíte se? Kupte si medvídka mývala," hlásal Jaromír Hanzlík v Postřižinách. "Chcete se naštvat? Dívejte se na nedělní OVM," mám potřebu říct. Po dlouhé době mně oběd vyšel na dobu Otázek Václava Moravce. Tak jsem koukal, i když jsem to neměl dělat. V první části jsem se dověděl, že, dle Moravce, favoritem na guvernéra ČNB je Vladimír Dlouhý, předlistopadový předseda KSČ v nechvalně známém Prognostickém ústavu. To jsme to dopracovali. A někde jsem četl, jak to Zamrazilová a Jurečka odborářovi Středulovi nandali. I kdyby ve věci rozpočtového karambolu měli tisíckrát pravdu, tak jejich postoj k potenciálnímu šéfovi ČNB považuji za ostudný. Pro Zamrazilovou je Dlouhý odborníkem a Jurečka si nechá svůj názor na Dlouhého pro sebe. Kdo další z bolševických noků a na jaké posty bude přijatelným odborníkem za souběžného mlčení místopředsedy vlády?

Ještě horší vzkaz pro budoucí politiku vlády vyslal ve druhé části ministr zahraničí Lipavský. Slyšeli jste, co vlastně řekl? Lidé, kteří před volbami byli na velvyslanecké posty podle tehdejší opozice nepřijatelní, po volbách už přijatelní jsou. Stanovisko vlády k olympijským hrám v největší totalitě světa není potřeba, když se už podle Lipavského "vyjádřila řada politiků". A také údajně žádná vláda nepřijala k věci usnesení. Jestli se vláda prezidenta Bidena, vláda Kanady, Austrálie, nebo Velké Británie usnesla, nevím, ale zcela jasně deklarovali, že se sportovní maškarády v zemi komunistických lágrů, násilí na oponentech režimu, zničení svobody v Hongkongu etc, etc NEZÚČASTNÍ. A možná i vymýšlet šulení typu, že stále provařenější ČOV politiky na cestu do Pekingu nepozval, je trapné a falešné. Nečekáte snad také, že se objeví Zemanem slibované stovky miliard investic?

A tím můj údiv nekončil. Ještě jsme se z úst Lipavského dověděli, že k dění v Kazachstánu nemá stanovisko, k případným sankcím, že ještě neví, jestli je čím sankcionovat. Když jsem v minulosti coby poslanec vyjížděl s delegací do zahraničí, zamini nám vždy připravilo informace o dotyčné zemi, jejích politicích, vzájemných vztazích, vzájemném obchodu, uzavřených smlouvách apod. Tenhle hošík od Pirátů ani po týdnu brutálního násilí v kazašských městech k tomu nemá co říci? Korunu všemu nasadil, když nám na dotaz Václava Moravce ohledně vládní "havlovské politiky" sdělil, že vlastně v opozici něco sice říkal, ale nyní je situace jiná, je ministrem zahraničí. Jestli tenhle pán chce narovnávat vztahy s Ruskem, už teď z toho mám husí kůži.

Celkem chápu, že vláda Petra Fialy převzala zemi po Babišovi v katastrofálním stavu a zejména řešení akutních krizí - zadlužení, inflace, ceny energií, čínský covid - nebude vůbec jednoduché a rychlé. O to více by ale měla rychle pálit stanoviska ve věcech jasných (alespoň podle svých slibů). Zatím to nedělá a celkově její komunikace s veřejností je chabá, i když si umím představit, co jim každý den padá na hlavu kostlivců ze skříní Babišovy vlády.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

