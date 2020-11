Laudát (KAN): PR, nebo reálný výkon?

reklama

Malé ohlédnutí kolem dušičkového víkendu: pan Blatný potvrdil, že být vynikajícím lékařem v jisté specializaci ještě neznamená být elitou a vzorem v ostatním. Lidé se hodně poznají na první dobrou. Okamžitá reakce ukáže, co zejména v oblasti hodnot v sobě máte, co nikoli, co jen hrajete. Pan Blatný na první dobrou lhal. Když už něco podepíšu, tak si za tím stojím a nelžu. Navíc i v dalším národu ukázal, jak to vypadá, když jsou taháni králíci z klobouku. Ale třeba se naplní pravidlo: "začíná-li člověk pochybnostmi, končí jistotou a obráceně, začíná-li jistotou, končí pochybnostmi". Bohužel, kdysi jsem tomu dost věřil, život mě přesvědčil, že to moc často nevychází.

Jan Hamáček chce vyšetřovací komisi. Předvolební okopávání už je v plném proudu. Myslím, že právě těmito aktivitami posílá svoji stranu do bezvýznamnosti. Není to poprvé, kdy lidé, kteří jsou na velmi vysokých postech v politice a jsou součástí rozhodování, najednou dělají, jako že oni stojí mimo. Na to platí ono známé "já nic, já muzikant".

Covidová krize zjevně nedělá dobře novinářům. Že někteří manipulují s fakty, to mě nepřekvapuje. To dělají hodně dlouho. Ale někteří už zjevně propadají hysterii. Nestačil jsem se divit například názorům pana Klimeše. Ten už je ze zrušení superhrubé mzdy doslova hysterický a dovolává se slibu poslanců. Už si ani nedokáže představit, že normální jsou nízké daně, že peníze v peněženkách lidí jsou pro stát lepší, než na účtech zlodějských oligarchů, rozkradené v pseudodotacích, vypatlané v "hloupých investicích", či prošustrované u těch, kteří se ani v dobách největší poptávky po pracovnících nenamáhali každý den alespoň něco dělat (tím nemyslím skutečně potřebné). Jednu z mála dobrých věcí, kterou Trump, či spíš republikáni, udělali v končícím období byla, že lidem nechali více peněz. Fungovalo to. Vždycky říkám, že když už si něco nedokážu představit, je lepší jít se živit něčím jiným.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Říci dneska něco je jedna věc, a co z toho udělají média, je věc druhá. Pro řadu záležitostí je důležité, do jakého časového období nějaký děj posadíte, kdy ho chcete nastartovat, nebo hodnotit. Naposledy to schytává ODS. Od samého počátku říká, že až skončí současná vlna epidemie, měla by vláda požádat ve Sněmovně o důvěru, protože podle ODS podzimní vlnu zjevně nezvládla. A co z toho udělali novináři a následně všichni diskutující k věci? Na tohle teď není čas, teď je důležité zachraňovat životy....

Naposledy tuhle manipulaci papouškovali všichni tři diskutující exministři v nedělních OVM. A Moravec k tomu mlčel. Kdo říkal vážení, a mnoho dalších, že teď chce ODS něco vyvolávat? Kdo z ODS? Totéž se odehrává s případnou vyšetřovací komisí. Až vše odezní, vy nechcete znát pravdu? To je potom o riziku, že si to zopakujeme ještě vícekrát.

Trochu opominutá reportáž, ale vypovídající o dvou sortách politiků. Nedávno se velké pozornosti těšilo rozhodnutí pražského Piráta Hřiba místo řízení Prahy pomáhat v nemocnici při zvládání epidemie. Děl, že Praha může fungovat i bez jeho přítomnosti. Stát postavil záložní nemocnici v pražských Letňanech. V dlouhých řadách naskládané postele, nulové soukromí pro případné pacienty. Praha se tohoto podniku neúčastnila. Takže to šlo mimo ni (a muselo to tak být?) Servis pro nemocné, jaký můžete vidět na historických fotografiích z první světové války, nebo z krizových situací, které vznikaly v řádu hodin či dnů. Brno - bez velkého piáru postavená provizorní nemocnice pod taktovkou města, za zcela řádově jiné částky (i když s nižší kapacitou), nesrovnatelně důstojnější pro pacienty, než v Praze. Takže voliči - PR, nebo reálný výkon? Teď se vám v tomhle nabízí i mnohem křiklavější příklad. K čemu vám je PR umění pana Prchala? Nejúspěšnější politický PR v historii ČR, největší krize v historii ČR.

Přeji všem, kteří se chystají na hroby svých blízkých, aby nezažili to samé co já v neděli na Vysočině. Takový déšť na dušičky ještě nepamatuji. Tak pokud možno klidný a inspirativní týden.

