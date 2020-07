Laudát (KAN): Viníkem je Starý Efko

reklama

Kde jsou ty časy, kdy Babišovi nohsledi sepisovali dílko "O čem sním, když nespím". Dneska by více aktuální bylo "Nelžu, jen když spím". Mrtví na dráze jsou realitou, kterou Babišovi nikdo neodpáře. A tak musela přijít ofenziva. Dvojministr vícepremiér Havlíček si ve čtvrtek, či pátek posteskl, že už nějakou dobu ve Sněmovně leží novela zákona o drahách, která evidenci pracovní doby strojvůdců řeší. "Jenže to je samý COVID, COVID, COVID" a na jeho novelu ještě nedošlo. A tahle zmínka evidentně stačila na protiútok. "Za mrtvé na dráze může opozice" vzkázal Babiš přes Čau lidi. Chápu, že z tance rekordního deficitu a bruselských biliónů může člověk zblbnout, ale aritmetiku do 200 by snad premiér zapomenout nemusel. Souručenství ANO (2011 už bylo líp a zřejmě na dráze i o něco bezpečněji), ČSSD a třešničkářů má ve Sněmovně pohodlnou většinu, takže určují pořad schůze. Při nepřítomnosti některých "netradičních politiků" by hravě zaskočil nějaký ten okamurovec, nebo trikolórník. Navíc není jisté, jestli by zlá, zlá, zlá opozice byla skutečně tak zlá. Ostatně i někteří opozičníci jezdí vlakem a co kdyby? Nejsilnější slovo při sestavování pořadu schůze má za současné konstelace Starý Efko Faltýnek. takže tam by měl premiér směřovat svoje obvinění. Ale chápu, že Starý Efko má jiné starosti, než hlídat nějaké body schůze. To si musí dvojministr vicepremiér pohlídat sám, nebo od toho má doprovodnou podržtašku, která to obvykle zařizuje. takže stručně, soudruzi a exsoudruzi někde udělali chybu.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

