Laudát (TOP 09): Babišovi kauza "králíci" nevadí

Babišovi to nevadí, rektorka Nerudová otáčí: kauza králíci se dál vyvíjí. Malá nebude nic vysvětlovat, Nerudová dělá pokroky a 11 opsaných stránek už považuje za plagiát a Andrej? Jeho vyjádření je nehorázností. "13 let stará diplomka o králících nebude mít žádný vliv na řízení ministerstva paní Malou". Tohle sdělí člověk, který každou schůzi parlamentu od roku 2013, kdy ho část voličů poslala do Sněmovny, vyštěkával o minulosti a podvodech Kalouska, mně citovával celý pracovní životopis, na stávajících politicích nenechal nit suchou snad 20 roků zpátky. A sliboval a slibuje "moderní Česko".

Ing. František Laudát



autor: PV