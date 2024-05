Štěpánek (Trikolora): Obávejme se apoštolů smrti!

reklama

Je to jednoduché jako facka. Kdyby se NATO po konci studené války v rozporu se všemi psanými i nepsanými dohodami netlačilo na východ, žádná ukrajinská válka by nebyla. Válku nevyprovokoval Putin, ale agresivní ekonomická a velmocenská politika Spojených států amerických a tradičně idiotská politika Evropské unie. Stačilo, aby Ukrajina zůstala neutrální zemí, ostatně takový status měla ve své ústavě vepsaný po rozpadu Sovětského svazu.



Válečné operace na Donbasu nezačaly ruskou invazí v roce 2022, ale již krátce po ukrajinském státním převratu, eufemisticky nazývaném Majdan, leč organizovaném americkou CIA. Nebo je snad normální, že pravidelná ukrajinská armáda i nepravidelné ultranacionalistické bojůvky tam už od roku 2014 bombardovaly vlastní obyvatelstvo? Je opravdu tak strašně nepochopitelné, že etnickým Rusům, žijícím na východě Ukrajiny, přišlo Rusko na pomoc?

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



Nyní západním strůjcům ukrajinského neštěstí teče do bot. Sankce proti Rusku nefungují, bojeschopní Ukrajinci docházejí, Rusové pozvolna postupují a ochota obyvatel západních zemí financovat tohle mocenské dobrodružství klesá k nule. A blíží se volby. V Americe i v Evropě. A tak se bije na poplach a ti největší političtí paskřivci vymýšlejí, jak a kde opatřit další nešťastníky k odeslání na ukrajinská válečná jatka.

Ukrajinský parlament narychlo mění zákon, aby do smrtícího kafemlejnku mohl povolat čerstvě odrostlé děti. Na Západě se vymýšlí, jak do zákopů vrátit Ukrajince, kteří ze své země uprchli, aby nemuseli umírat ani za Zelenského ani za americké obchodní zájmy.

A ti úplně největší unijní političtí gauneři už do nesmyslné války, ke které jen při troše dobré vůle vůbec nemuselo dojít, lifrují na smrt vlastní vojáky. Že to může skončit třetí světovou válkou, je jim evidentně šumafuk. I na českém politickém dvorku se takoví falešní proroci vyskytují. Sami samozřejmě nenarukují, na smrt odešlou druhé.



Nic nového pod sluncem. Tahle slova už kdysi vložil do úst hlavní postavě svého slavného románu Jméno růže spisovatel Umberto Eco. Mistr Vilém z Baskervillu svému žákovi, novici Adsonovi, říká: „Obávej se, Adsone, proroků a těch, kdož jsou ochotni zemřít za pravdu, protože obvykle nechají spoustu jiných lidí zemřít s sebou, často před sebou a občas místo sebe.“ Tesat do kamene!



I my se máme čeho obávat. Ale ještě lepší bude, když tyhle nebezpečné apoštoly smrti vykážeme tam, kam patří. Do politického propadliště. Čím dříve, tím lépe.



(psáno pro Deník TO)

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek

