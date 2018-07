Světnička: Díky podvodům Taťány Malé zjistíme, jak nám dupou králíci?

Nekonečná série malérů nově jmenované vlády začíná vesele. Kdoví kam až to vše dojde a kde to skončí, případně kdo všechno se bude jak a komu mstít za Pirátskou transparentnost a otevřenost...

Novináři z rozhlasu už začali hledat koho za co našimi daněmi těžce živíme. Jací jsou to ve skutečnosti "dárečci". Napřed se reportéři začali zabývat problémem nadlidskému pracovnímu výkonu koncipientky v advokátní kanceláři, úplně čerstvé paní ministryně Taťány Malé. Jak tato workoholička stíhala při veškerém podnikání a péči o tři děti ještě pravideně denně vykonávat konscipientku v kanceláři vzdálené 300km v dalekém Dolním Kubíně. Možna to stíhala letecky - její předchůdce měl přece také letadlo.

Po chvíli vyšla další zpráva, že bylo odhaleno plagiátorství v její diplomové práci. (Pro neznalé? plagiátorství = opisování cizího díla). Dopustila se tedy trestného činu porušením autorských práv? Může tedy být advokátkou nebo ministryní spravedlnosti? Jestli na základě toho i pobírá plat, nejde o trestný čin podvodu?

Nikdo se nezabýval tím, kde vlastně svou diplomovou práci "spatlala". Je to už dlouhodobě mediálně známá "hoch" škola, kterou ve spolupráci s přáteli z bývalého Sovětského svazu založili tak vysocí odborníci (dodnes v ní mnozí učí), že dříve své znalosti a vědecké tituly získali na komunistické vysoké škole SNB. Tam se učili největší StBáčtí zmetci a zločinci, se kterými nyní třeba aktivně spolupracuje Tomáš Zima (podvodem rektor UK) a jeho komunisticky zažraná fanatička Čádová (úředně Jánošová). Na stejné škole si koupil titul docenta i mediálně pověstný podvodník hasič František Vavera, který byl ještě nedávno řízený důstojníkem vzdělaným na vysoké škole pro důstojníky KGB v Leningradě. (Chvilkově tam učili i přizvaní učitelé z veřejných VŠ, ale rychle odešli, když zjistili komu dělají paraván.) Pročpak Babiš na problematiku spravedlnosti potřebuje zrovna tohle vzdělání i s p odvody? Co všechno ví o minulosti této jeho jeho nynější soudružky Malé? Ví asi hodně, když ji dal premiérskou radu - ať nemluví a poslouchá.. Určitě velice dobře ví, proč ji tu radu dal.

Doufejme, že novináři po objevu plagiátu rozeberou, co byla a je zač ta Panevropská univerzita. Co za ní vězí? Kdo odtamtud má jakou lustraci, případně kdo vlastně kam doporučil expertku Malou, a to včetně možnosti dálkové imaginární virtuální advokátní konspice.

Mgr.Bc. Karel Světnička BPP



Jenže se podařilo už před týdnem objevit další hodně velkou zajímavost. Babišova soudružka Malá má další vzdělání, kde vědecky zpracovala problém Mikrosvěta králíků. Už to nijak nehodnotila, jako to o dva roky dříve vědecky hodnotila její předchůdkyně. Pomiňme, že vedle mikrosvěta králíků nikdo nebádal i nad jejich makrosvětem. Věřme, že je třeba odbornicí, které pozná v pekáči na upečeném králíkovi, že v rámci svého mikrosvěta za života nemňoukal a nelovil myši. Vždy jsem si myslel, že Spravedlnost je slepá a ne hloupá. V uměleckých vyobrazeních je postava Spravedlnosti se zavázanýma očima a v jedné ruce má měč a ve druhé váhy. Nyní bude spravedlnost v jedné ruce držet králíka a ve druhé...buď toho králíka sekne rukou za hlavou anebo bude mít druhého králíka. Možnosti jsou různé, ale už se bádá nad všemi podrobnostmi králičího vzdělávání pro křeslo ministra spravedlnosti a nejvyššího šéfa legislaivní rady vlády. Králíci jsou vůbec poslední dobou v módě - viz jiný jejich akademický stahovač.

To je jen malé naznačení odbornosti a jejího získávání u jedné ministryně Babišovy vlády. Už se dohledává odbornost dalších. Babišova soudružka Malá v tom určitě nejede sama..

Kopírování, zvláště to nedovolené, je připisováno Pirátům. Tak je vlastně odhalena aktivní příznivkyně této činnosti (brzy bude jistě další její kopírování odhaleno). Piráti k této kauze zatím mlčí - třeba proto, že se zachovala Pirátsky? Těžko určit, jestli právě tohle nebo něco jiného nebylo domluveno v zákulisí při nacpávání se pelmeněmi na ruské ambasádě Pirátským místopředsedou Peksou. Záznam lobistických kontaktů z ambasády záhadně chybí. Zajímavé je, že že v tomto případě Malé se ze strany Piráta Peksy transparentně neútočí, ale na antikomunistického člena Konfederace politických vězňů ano. Vadí jeho otevřenost a transparentnost, byť i díky činnosti takových lidí za totality Piráti vůbec mohou být v demokracii - svobodně existovat bez omezování a pronásledování...

(převzato z Profilu)

