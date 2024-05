Samá duha, ale jde vám o kšefty. „Klondike v neziskovkách“. Peklo ve slovenském parlamentu, opozice řvala sprosťárny

reklama

Mimořádnou schůzi k hlasování o vyslovení nedůvěry Šimkovičové iniciovali opoziční poslanci ze strany Svoboda a Solidarita a z Progresivního Slovenska a dle mínění Blahy k tomu mají ideologické či osobní důvody. „Střetly se tu dva pohledy na kulturu a společenský život na Slovensku: Jeden je ten fanatický progresivistický extrém, který de facto odmítá cokoliv slovenského a národního… Chtějí tu mít něco cizího. Oni se stydí za Slovensko, za to, že jsou Slováci – to je to příšerné, co my odmítáme,“ kritizoval opozici, která dle něj chce Šimkovičovou „odvolat jen proto, že chce chránit národní kulturu“.



Že opoziční poslanci posbírali pro odvolání Šimkovičové téměř dvě stovky tisíc podpisů dle něj nehraje roli. „Nemá to úroveň. Před několika měsíci jsme dostali mandát, abychom provedli změny i v kultuře. Volby jste prohráli. Stále si to nedokážete uvědomit, ale vy jste prohráli volby,“ pronesl Blaha směrem k Progresivnímu Slovensku.

Důvodem, proč opozice na Slovensku chce tamní ministryni odvolat, pak jsou dle slovenského poslance Směru-SD rovněž finance. „Vy to tu hrajete na všelijaké agendy, ideologie, duha neduha, ale v konečném důsledku vám jde o kšefty. O váš byznys. Jste tam všichni necucnutí ve vašich neziskovkách na zdroje od státu, máte tam úplný Klondike, a teď vám ho Martina Šimkovičová zatrhla. Jednoduše vám ty peníze přestaly téct a jste nervózní. A proto ji odvoláváte, o tom to je,“ mínil.



Na místo peněz na LGBT menšiny či boj proti dezinformacím, půjdou dle Blahy miliony na filharmonii či divadlo a „normální národní kulturu“. „Co je na tom špatného? Na toto jsme dostali mandát,“ řekl a obvinil opozici, že ji jde o „kšefty“.



Upozornil, že se dle něj jedná o velké téma také v rámci nadcházejících eurovoleb, avšak v tom jej během rozpravy přerušil poslanec Jozef Pročko (OĽaNo), načež jej Blaha poprosil, aby přestal. „Proboha přestaňte, pane Pročko, vždyť se chováte jako plný orangutan,“ vyzval jej.

Poté se do opozice opět pustil s tvrzení, že dle něj nedokáže přijmout jiné názory. „Každý, kdo má na Slovensku jiný názor, podle vás šíří dezinformace, hoaxy, je ruský agent a nevím, co všechno. Už ty unavujete lidi… A není to jen otázka aktuální války na Ukrajiny, v minulosti to bylo očkování – někdo měl jiný názor na očkování a okamžitě byl dezolát… Jednoduše nedokážete přijmout jiný názor. To je ten problém. A v tom je ten zásadní kulturní rozdíl mezi námi. Máme své pevné přesvědčení, jsme vlastenci, jsme levičáci, ale nikdy bychom si nedovolili zavřít například média, jak jste to udělali vy. Nikdy bychom si nedovolili zavřít opoziční webové stránky, což jste udělali vy. A dnes vykřikujete o svobodě médií,“ uvedl Blaha a odsoudil také osobní útoky na Šimkovičovou.



„Vy máte vztah k rodině takový, jaký máte a netušíte, jaké je to bát se o své děti,“ pokračoval, načež jej opět přerušil Pročko, který začal pobíhat po sále a vykřikovat vulgarity. „Ty hajzle, ty zbabělče,“ křičel opoziční poslanec, po čemž jej Blaha vyzval, aby si „sedl zpět do klícky“. „Toto je úroveň – Pročko. Tohle je Progresivní Slovensko a OĽaNo, ať se jim to líbí, ať si podají ruce,“ komentoval Pročkovo chování Blaha. „Absolutně nepřipravený na jakoukoliv diskuzi, psychicky labilní, zakomplexovaný a hlavně nevzdělaný a nezpůsobilý,“ pustil se ještě do opozičního poslance.

