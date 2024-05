Letiště Praha: Delta Air Lines znovu létá z Prahy do New Yorku

Společnost Delta Air Lines po zimní přestávce zahájila provoz své pravidelné linky z Prahy do New Yorku, kam bude létat každý den až do 6. října. Lety na Mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho budou obsluhovat letadla Boeing 767-300ER s kapacitou pro 217 cestujících, přičemž 181 sedadel je umístěno v ekonomické třídě a 36 sedadel v business třídě.

Delta Air Lines létá z Prahy do americké metropole pravidelně již od 19. června 2009, linka nebyla v provozu pouze v letech 2020 a 2021 vlivem pandemie Covid-19.

„Těší mě, že společnost Delta Air Lines nabízí již 15 let přímé spojení z Prahy do New Yorku. Americký dopravce za dobu svého provozu v Praze uskutečnil již 5 900 letů a přepravil 1 119 000 cestujících. Spojené státy pro nás představují velmi důležitý trh, na kterém jsme v loňském roce včetně navazujících letů odbavili přes půl milionu cestujících. V prvním čtvrtletí letošního roku jsme v tomto segmentu navíc zaznamenali růst o 17 procent, takže věřím, že od příštího roku se dočkáme dalších navýšení kapacit na přímých linkách z Prahy do USA,” uvedl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

"Jsme nadšení, že na letní sezónu obnovujeme nonstop lety z Prahy do New Yorku na letiště JFK. Vzhledem k tomu, že jde o jediné přímé spojení do Severní Ameriky, je linka velmi důležitá jak pro obchodní cestující, tak pro ty, kteří chtějí navštívit příbuzné a přátele nebo procestovat Ameriku či Českou republiku,“ řekl Thomas Brandt, regionální manažer prodeje společnosti Delta Air Lines pro střední a východní Evropu.

