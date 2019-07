Laudát (TOP 09): S letními vedry se vynořili noví dopravní experti

Všeználek Babiš se na sociální síti pochlubil, jak zajistil o uplynulém víkendu odložení stavebních prací na D1. Pražané vracející se z víkendu a projíždějící turisté by si asi v neděli večer počkali v dopravních omezeních. Ale stejně tak si museli počkat lidé spěchající do práce v pondělní ranní špičce. Teď dodavatelská firma Eurovia požaduje po státu několika miliónovou kompenzaci za nedodržení smlouvy a vynaložené náklady. Tahle Babišova klukovina je názornou ukázkou, jak to vypadá, když zemi řídí nemehla. Co asi ten človíček ví o tom, jak vypadá logistika takové akce, co obnáší zajištění lidí a strojů na daný čas, a hlavně, kolik taková sranda stojí? A taky platí nějaké psané smlouvy, ne papalášské manýry. Živě si dokážu představit, jakému tlaku bude vystaven dodavatel stavby, aby náhradu škody nepožadoval. Pokud k platbě dojde, měl by Babiš škodu uhradit ze svého. I když je otázkou, z jakého titulu má co premiér nařizovat řediteli odborné organizace porušovat smlouvu?

Ing. František Laudát



Jiný dopravní expert se nečekaně vynořil minulý týden na Českém rozhlasu R-Plus - taky skoro všemu rozumějící Ondřej Neff. Po nevoli, kterou dali najevo občané při středočeské tour Babiše ve věci vedení dálnice D3 přes Středočeský kraj Neff usoudil, že je potřeba lidem věc vysvětlit. Jenže jak může vysvětlovat něco, o čem zjevně nic neví? Potom nejde o vysvětlování, ale vlastní mudrování hraničící s oblbováním. Tak jsme se dověděli takové perly, jako že trasování dálnice přes malebný kraj je výmyslem zlotřilých plánovačů, kteří chtějí nafouknout kšeft pro betonáře, že se jedná o aroganci moci. Ale sám Neff sebekriticky přiznával, že mu to rozum nebere. Přitom dnes už téměř u stavby každé dálnice se vybírá řešení nejméně špatné ze všech špatných. A když to rozum Neffovi nebere, tak mu to tady vysvětlím. Tím hlavním argumentem je, že vedení dálnice v trase současné silnice I/3 by znamenalo dál rozšířit brněnskou dálnici D1 mezi Prahou a Mirošovicemi o další pruhy. O tom nechtějí obyvatelé sousedících obcí ani slyšet. A i potom by otázka zněla, co s ohromnou záplavou aut na vstupu D1 do Prahy v oblasti Šeberova? Cílem plánovačů bylo, že se auta na vstupu/výstupu na Pražském okruhu budou rozptylovat. Také se ti zlotřilí plánovači pokoušeli vymyslet trasu, která by překročila D1 a ústila do Pražského okruhu v oblasti Říčan. Běžte tuhle variantu obhajovat do Říčan a dalších obcí v místech už dnes enormně přetížených nejen dopravou, ale i urbanizací (často spíš dezurbanizací) pražských satelitů. A to nemluvím o kilometrech betonu navíc pro toto řešení. Určitě by věci prospělo, kdyby se místo nekonečných diskuzí kudy vést jednalo s dotčenými občany o tom, jak to postavit.