Levová (SPD): Tak chtějí vůbec strany KDU-ČSL, TOP09, ODS a Piráti ve sněmovně pracovat?

Chci se vyjádřit k dnešnímu jednání sněmovny, kterou svolala strana KDU-ČSL za účelem odvolání místopředsedy sněmovny Okamury (SPD).

Chci touto cestou připomenout panu místopředsedovi Bartoškovi a Bělobrádkovi (KDU-ČSL), Chvojkovi (ČSSD), Pelikánovi, Bartošovi (Piráti), Kalouskovi (TOP09) citát nositele Nobelovy ceny, který napsal knihu Souostroví Gulag, nositele Templetonovy ceny a člena Ruské akademie věd Alexandra Solženicyna z jeho knihy Rusko v troskách.

Cituji: "Nálepka fašismu je to samé jako svého času stigmatizující nálepka "třídní nepřítel" či "nepřítel lidu". Je to metoda, kterou se dá oponent srazit k zemi, zacpat mu ústa, přivolat na něho represe a podle potřeby to v médiích zveřejňovat."

Vy všichni výše uvedení, podle pana Solženicyna je tedy označování názorových oponentů za fašisty typickou technikou totalitního sovětského režimu.

Tento trend označování stran za fašistické jsme všichni zaznamenali napříč Evropou. Nově po volbách v Itálii, ale také ve Francii. A nyní i v České republice. Všechny tyto strany mají jedno společné. Nechtějí tiše přihlížet politice Bruselu. Nechtějí přijímat uprchlíky. Nechtějí rozpad společnosti, našich tradic a hodnot. A tak si kladu otázku, zda se jedná o nový typ totalitního režimu, který ale využívá staré a osvědčené metody toho totalitního sovětského režimu.

