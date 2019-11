Levová (SPD): Zvýšení platů učitelů rozvířilo emoce

Rozčilují mě statusy na Facebooku, jak učitelé by neměli dostat přidáno, jak jsou placeni z daní a přitom nemakají. Takže! Chci všem vysvětlit, že abyste mohli vůbec žít, potřebujete ty učitele. Protože bez nich by nebyli lékaři a vy byste umřeli např. na první zápal plic. Bez nich byste ani nebydleli, protože by nikdo nedokázal navrhnout ten dům. Bez nich byste neměli ani co do pusy, pokud nemáte chlívek a pole. Bez nich byste se nedostali ani do práce, pokud nemáte koně. Bez nich by zmínění autoři statusů na Facebooku nepsali ani tyhle nesmysly, protože by neuměli číst a psát. Takže už chápete, proč mají být dobře zaplaceni? Protože na nich a jejich práci stojí celá naše společnost.

Toto jsem napsala i na svůj facebookový profil. Pod tímto mým statusem se rozhořela diskuze, za což jsem samozřejmě ráda. Ale některé komentáře mě mírně řečeno vykolejily. Diskutující mají evidentně problém s rozlišováním práce učitele a ministerstva. Nechápou, že výuka nemůže vypadat zrovna skvěle, když učitel 30 minut ze 45 se v podstatě snaží alespoň udržet ve třídě pořádek. Když mají ve třídě třeba 2 inkludované žáky a asistent, který leckdy nemá ani vzdělání v oboru speciální pedagogiky, mu práci neusnadní. Že to je chyba ministerstva a ne učitele. Další diskutující nechápou, že pracovní doba učitele nekončí odučením 6 hodin dle rozvrhu. Že učitel musí připravovat písemky, že musí ty písemky také opravit, že musí opravovat slohovky, že musí udělat nutnou administrativu, které není málo a další povinnosti.

Další diskutující tvrdili, že by zvýšený plat měl být zásluhový. S čímž souhlasím, ale napřed musíme mít těch učitelů víc, aby si ředitel mohl vybírat, koho zaměstná a koho ne. A koho vyhodí, koho odmění za skvělou práci, a ne jako dnes, kdy musí vzít zavděk v podstatě jakýmkoliv kantorem.

A proto vážení občané musíme navýšit jejich platy. Aby budoucí učitelé po studiu fakulty neodcházeli do jiných profesí v soukromé sféře. Aby ředitelé měli na výběr, aby mohli těm schopným nabídnout vyšší plat a ty neschopné platit méně a třeba i vyhodit. Aby za vyhozeného učitele měli náhradu.

Samozřejmě že problém našeho školství není jen ve výši platů. Ale to je zase na jinou diskuzi.

Jana Levová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Levová (SPD): Problém s Turky a pokrytectví EU Levová (SPD): Maršál Koněv budí prý emoce? Levová (SPD): Ruku pro nominaci pí. Jourové na eurokomisařku jsem nezvedla Levová (SPD): Pochod Prague Pride – kde soudruzi udělali chybu?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.