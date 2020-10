Lipavský (Piráti): Zastupitelstvo Prahy 6 prostě rozhodlo, že tuto výzdobu nechce

reklama

Vážený pane předsedající. Děkuji za slovo.

Jsem rád, že Poslanecká sněmovna se zabývá Česko-ruskými vztahy. Co se týče sochy Koněva, tak by mělo jednoznačně zaznít, že se jedná o výzdobu náměstí na Praze 6. A tento druh výzdoby náměstí prostě nepodléhá žádné mezinárodně-právní ochraně. Tuto výzdobu tam umístil komunistický režim v roce 1980 a nelze ji označit za nic jiného než za výraz jakési normalizační servility vůči moskevskému vedení. Koněv v Praze nezemřel, takže to není válečný hrob, nesvedl zde ani žádnou bitvu a fakticky přišel do Prahy, která byla osvobozena skrze Pražské povstání. Tudíž jaksi nelze hovořit o tom, že je to nějaký válečný památník nebo válečný hrob, který samozřejmě té mezinárodní ochraně podléhá, protože připomíná místa bitev, místa padlých vojáků nebo jejich hroby. A to je samozřejmě naprosto v pořádku.

A zastupitelstvo Prahy 6 prostě jednoho dne rozhodlo, že tam tuto výzdobu mít nechce a že tam chce mít to náměstí pojaté jinak, že tam bude připomínka osvobození Prahy a konce druhé světové války. Samozřejmě celostátní orgány, Ministerstvo zahraničních věcí a vláda České republiky v situaci, kdy zastupitelstvo Prahy 6 je pod zcela zjevným atakem, nebo i jiní lokální, ne celostátní politici jsou pod atakem ze strany jiného státu, konkrétně Ruské federace, tak jejich hlavní úlohou může být určité poradenství místním politikům. Ale to už je na těch místních politicích, jestli si nechají poradit nebo ne. Od toho jsou zvoleni. A pokud neporušují zákony České republiky, jakože na to mají celou řadu posudků, že žádné zákony neporušili, tak mohou konat.

A druhou rolí těch celostátních orgánů, a já si myslím, že to vláda udělala dobře, i pan ministr Petříček že to udělal velice dobře, je tyto politiky před tím zahraničním vlivem chránit, a tím pádem chránit i ústavní pořádek České republiky, protože o nic menšího zde v této kauze nejde.

Takže musím reagovat na ta slova, která říkal pan místopředseda Filip, že ta socha podléhá nějaké mezinárodní právní ochraně. Prostě nepodléhá.

Děkuji.

