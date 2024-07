Liška (STAN): Do Senátu chci, abych mohl zabránit věcem, škodícím našemu kraji

Oslovil mě jeden redaktor s dotazem, proč chci být senátorem za Litoměřicko, což by znamenalo zánik mého poslaneckého mandátu. S dovolením svou odpověď zveřejním i zde:

Můj osobní motiv, proč chci být senátorem, je, že pro mě představuje způsob, jak být na parlamentní úrovni blíž regionu, ze kterého pocházím, kde žiju a kde se snažím pomáhat už několik desetiletí z různých úrovní. Vidím taky, jak málo je občas ze sněmovny vidět na každodenní problémy obcí a regionů.

Jeden poslanec je v rámci loajality svým způsobem docela svázaný. Jako senátor budu, doufám, mít daleko širší prostor zasáhnout efektivně tam, kde to je potřeba, aby neprošly věci, které našemu kraji a regionu ve skutečnosti strašně škodí. Příkladů, o kterých bych mohl vyprávět, je víc než dost.

Pravomoc jednat o rozpočtu není pro mě to, co by mě motivovalo zůstat ve sněmovně, a ano, v zásadě máte pravdu v tom, že samozřejmě senát představuje politickou kulturu, která je mému vnímání politiky bližší, než to, co se poslední dobou odehrává ve sněmovně.

Ing. Petr Liška STAN

Starosta Malých Žernosek, kandidát do Senátu

