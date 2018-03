Luzar (KSČM): Křivdy a krádeže na druhou

Z klubu TOP 09 zazněl hlas Miroslava Kalouska, který je jedním z jeho zarytých odpůrců, řekl, že zdanění by bylo jen další křivdou a krádeží. Proto mi nyní dovolte malé srovnání.

Se žádostí o pomoc se na mne obrátil občan J.H. Dne 3.12 2012 koupil na základě veřejné nabídky od Pozemkového fondu České republiky prostřednictvím kupní smlouvy pozemek. V předmětné kupní smlouvě v odstavci IX. je uvedeno, že prodávající prohlašuje, že v souladu s § 2 zákona č.95/1999 Sb, ve znění pozdějších předpisů prověřil převoditelnost prodávaných pozemků a prohlašuje, že prodávané pozemky nejsou vyloučeny z převodu podle §2 zákona č.95/1999 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Pozemek řádně zaplatil a užíval. Ale ouha! V rámci církevních restitucí na něj podala církev žalobu a rozhodnutím okresního soudu o pozemek přišel. Podal sice dovolání k Nejvyššímu soudu, ale v jeho spravedlivé rozhodnutí, vzhledem k tomu, že se jedná právě o církevní restituce, příliš nevěří. Oprávněně tuto situaci vnímá jako křivdu vůči své osobě.

Zaslal mi také odpověď na interpelaci dnes již bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečky, dokreslující jeho beznaděj ve volání po spravedlnosti.

Leo Luzar KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve slovech bývalého ministra zaznělo, že tato situace je velmi nepříjemná a není ojedinělá. Je prý také v rozporu s dobrými mravy. Nicméně zatím není legislativní mechanismus, který by na tyto případy pamatoval. Také konstatoval, že je to věc, se kterou předkladatelé zákona o majetkovém vypořádání nepočítali, a že tento stav je i chybou úředníků Pozemkového fondu a následně i Státního pozemkového úřadu, takže zde nese vinu opravdu stát a musí se k této problematice postavit. Také slíbil najít v rámci svého resortu řešení, protože prý vnímá zodpovědnost. To, že zůstalo pouze u slibu, je fakt, který s politováním musím konstatovat.

Takže pane Kalousku, budeme nyní v rámci vyrovnávání těchto, podle vašeho mínění křivd a krádeží, páchat nové křivdy? A to na konkrétních občanech, kteří určitě nejsou tak majetní jako církve, které nekřesťansky žalují všechny okolo, za účelem shromažďování majetku. Cinkot zlaťáků je jim prostě stále milejší než osudy lidí, což už v historii mnohokrát dokázaly.

Psali jsme: Luzar (KSČM): Taxi versus Uber Luzar (KSČM): Zahraniční rozvojová pomoc České republiky Luzar (KSČM): Diskuse o Evropě na národním konventu o EU Luzar (KSČM): Zajímavé čtení, ty závěry Nejvyššího kontrolního úřadu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV