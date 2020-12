Luzar (KSČM): Teď nastává čas, aby odborníci opravdu hovořili

reklama

Dámy a pánové, vážený pane ministře.

(Ministr Blatný je zabrán do hovoru.) Já si dovolím požádat pana ministra o chvilku pozornosti, protože bych tady chtěl možná zcela výjimečně přečíst pár otázek, které jsem obdržel od člověka, který se chce nechat očkovat, a to co nejdříve. Jedná se o člověka, který má, pokud jsem si správně přečetl, 69 let, má oboustrannou plicní embolii, kterou vcelku prošel, a má opravdu strach. Je to člověk, který má strach, a ptá se mne: Zkuste se, prosím vás, zeptat pana ministra, mám obvolávat všechny ostravské nemocnice a zkusit se někde přihlásit? Nebo nás bude obvolávat obvodní lékař? Asi by to nezvládl. Nebo to bude někdo zajišťovat dle informací pojišťoven? Nebo to bude probíhat jako teď, kdy ředitel jedné z pražských nemocnic řekne: Já budu očkovat ty a ty a bude to systémem Kdo dřív přijde, ten dřív mele?

Prostě, pane ministře, chtělo by to asi zveřejnit nějaký očkovací plán. Poslední byl zveřejněn asi před čtyřmi měsíci. Ono by to chtělo asi aktualizovat i tyto věci, protože ti lidé, kteří už chtějí využít a jsou v té menšinové skupině občanů České republiky, kteří opravdu vážně čekají na tu vakcínu, aby ty informace měli a aby to nebylo jen, že Praha, Brno, ale i taky ostatní velká města, ale hlavně ty ostatní regiony. Protože jak ten důchodce správně píše, máme asi 300 tisíc seniorů, kteří jsou v domovech seniorů. Tam si to dokáže představit, že přijede někdo s mobilním vozem, bude tam mobilní lednička minus 71 stupňů, vyskočí lékař, natáhne to a začne postupně ty seniory očkovat. Nebo budete seniory svážet do nějakého očkovacího centra do nemocnice? I to je teoreticky logisticky zvládnuté. A tyto otázky tito lidé kladou. Jak to bude probíhat? A samozřejmě máme 2,5 milionu starobních důchodců, kteří jsou doma. A oni také patří pod tu rizikovou skupinu a asi by bylo třeba ten plán co nejdříve upravit a zveřejnit, jak bude postupováno, zvláště v tom praktickém provedení, ať ta nejistota těchto lidí je uklidněna.

Tolik krátký výstup z otázek občana, který jsem slíbil, že přednesu.

Druhá věc, kterou bych tady chtěl říci a z mých slov to tady nezaznívá poprvé, je a teď promiňte za ta slova - absolutní ignorace Ministerstva zdravotnictví vůči dezinformacím. Vy jste úplně ignorovali výzvy, které jsem tady z tohoto pultu dvakrát v prodlužování nouzového stavu hovořil, že prostě ignorujete velkou skupinu lidí, kteří mají strach z očkování, strach z té nemoci anebo naopak ji zlehčují. Když jsem se podíval dneska, teď na stránky vašeho ministerstva, tak reakce na přesnosti je poslední nepřesnost ministerstva z 11. 11. Od té doby asi žádnou nepřesnost ministerstvo nevydalo, aby mohlo opravit nějaké chyby. Ale přece víme, jak fungoval PES a další a jaké byly výjimky. Minimálně se to tam mělo objevit. Dívám se na vaše stránky, na oblast dezinformací o covidu. Už tam první informace mě zaujala: "Teprve u registrovaných vakcín bude stanovena indikace a kontraindikace. Každý by se měl také řídit doporučením svého lékaře, který zná jeho celkový zdravotní stav."

Z jedné strany vy říkáte, že ta vakcína je bezpečná, že se můžou lidé očkovat, z druhé strany jim říkáte, až po doporučení obvodního lékaře. Čili zase v té strategii očkování tady chybí informace. A to není výtka, že to je tady mezi dezinformacemi uvedeno. Ale já se ptám: Proč? Tady není konkrétní odpověď. Ti lidé tu odpověď najdou. Tady se mne kolega lékař usmívá do obličeje a říká, že asi hovořím špatně. Ale tady jsou lidé a velká skupina lidí, kteří mají strach a hovoří o věcech, které si ani nedokážu představit, že by tak mohly být. O nějakém spiknutí. Vy se jim možná smějete, ale ti lidé mají opravdu strach, že tady se jedná jenom o byznys farmaceutických firem a že vlastně ten covid není tak špatný a že se dá přežít. Už je tady skoro 600 tisíc lidí, kteří ho měli a vcelku bez větších problémů jím prošli. Tito lidé informují své další a jak fungují. My se tomu možná smějeme, vysmíváme, ale já bych očekával seriózní odpovědi na webu Ministerstva zdravotnictví. Třeba tady je odkaz: Antigenní testy jsou nespolehlivé. Nošení roušek je nebezpečné. Je tu odkaz na "dezinformační web", který je takhle nazýván. Ale chybí tady absolutně odpověď, proč se ten web mýlí. Minimálně řádka o tom, že v těch a těch věcech nemají pravdu, protože... A to protože tady postrádám ve všech většinových odpovědích, které tady na tom webu "dezinformace" jsou. Je to mimo jiné i ten web, kde se prohlašuje pan prof. Bárta, jestli se nepletu, Beran, pardon, a Václav Klaus za autory dezinformací. Je to tady furt. Ale proč by měli být dezinformátory, nebo kde se pletou, tady vůbec není uvedeno. To považuji za velkou chybu Ministerstva zdravotnictví.

A teď aktuálně. Dneska jsem si stáhl vyjádření Stanovisko k očkování proti koronaviru SARS-CoV-2, podepsáno profesorkou lékařkou Jiřinou Bartůňkovou, DrSc., MBA, přednostkou Ústavu imonologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Motol. Je to 11 bodů. V těch 11 bodech hovoří jako zkušená imunoložka o tom, jak probíhá očkování a co si ona k tomu myslí.

Ale je to v rozporu s tím, co slýcháme z úst ministra, popř. o tom, jak to očkování má probíhat. Ona hovoří o tom, že by se neměli očkovat ti, kteří to aktuálně prodělali. Vyjádření ministra - tak vakcína je dobrá, očkujme, nevadí to. Ptám se, tak tady je rozpor lékaře, kterého si vážím, tu zkušenost a odbornost má, a chtěl bych, aby se to na ministerstvu, někde na těch stránkách objevilo jako rozpor, popř. rozbor tohoto, jestli ano, nebo ne, jestli se tím občané mají řídit a důvěřovat svému lékaři, odborníkovi, imunologovi, anebo ne. A paní doktorka tady hovoří o obavách a věcech, ale přitom ona podporuje očkování. Ona říká, je to jediná pomoc, ale dává otázky, které nám politikům pokládají lidé. A jak my se v tom máme vyznat? A to je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli, a tady to můj kolega předřečník Zdeněk Ondráček jasně řekl, podpořit 30 dnů. Prostě my už odmítáme přebírat zodpovědnost jako politici za vládu. Vláda vyhlašuje nouzová opatření. Je to její pravomoc. My můžeme maximálně, pokud vláda začne porušovat osobnostní, lidská a další práva občanů na základě nouzového stavu a my shledáme, že to porušení je přespříliš, ho zastavit. My ho můžeme i prodloužit, pokud je to nutné, ale vláda má právo vyhlásit a vláda by měla jasně zodpovídat za to, jaké kroky činí.

A tady to zaznělo a já věřím, že nouzový stav je potřebný, protože logisticky zvládnout očkování asi nepůjde bez možnosti nařizovat tyto záležitosti, které jsou s tím spojeny, ale znovu říkám, jako politik si neosobuji právo rozhodovat o tom, jestli ten nouzový stav ještě ano, nebo ještě ne. Je to jasná a čistá povinnost vlády a vláda by k tomu měla zaujmout to jasné stanovisko a hlavně konečně něco dělat s těmi informacemi, které běhají běžně po internetu, na Faceboocích a dalších, kdy se probírají diskuze - z jedné strany odborníci, z druhé strany amatéři, ale přou se o základní údaje, které potom vnáší mezi lidi obrovskou nedůvěru. A prostě přestaňme zesměšňovat tyto lidi, přestaňme se na ně dívat jako na nějaké exoty, protože mají podobný názor nebo divný názor týkající se něčeho, ale zkusme jim to lidsky začít vysvětlovat. Vy máte dar, pane doktore, už jsem vám to jednou říkal, hovořit k lidem lidsky. Vycházíte z vaší profese. Zkuste to používat i v rámci vysvětlování těchto věcí. Možná je to hloupost, ale dokážu si představit čtvrthodinku každý den v televizi, ve veřejnoprávním médiu, které bych vám dalo ten prostor, abyste mohl vysvětlovat tyto záležitosti lidem. Prostě tady chybí informovanost.

A ukazuje se, že média zklamala, pro mě určitě, a teď nastává ten čas, aby odborníci opravdu hovořili. A vy ten dar máte, tak zkuste ho uplatnit a zkuste začít hovořit s těmi lidmi, kteří mají strach, bojí se - z obou stran, a vysvětlovat tyto věci. Velice bych si to přál.

Děkuji za pozornost.

