Mach (SPD): Migrační pakt kvóty obsahuje a ČR nemá ani žádnou zvláštní výjimku

Ministr Rakušan klame veřejnost a vyhýbá se odpovědi na mé výtky. Tvrdí, že Migrační pakt EU neobsahuje povinné kvóty na migranty, ale veškeré důkazy nasvědčují opaku. Ukázal jsem na konkrétních odstavcích, že pakt kvóty obsahuje a ČR nemá ani žádnou zvláštní výjimku kvůli přijatým Ukrajincům. Za pravdu mi veřejně dali také konkurenční europoslanci Zdechovský (KDU-ČSL) a dokonce i Gregorová (Piráti).

Je nutné ministrovy nepřesnosti řešit, protože mají přímý dopad na informované rozhodování, naši vnitřní sourodost, národní bezpečnost a suverenitu. Imigranti z Afriky a Blízkého východu jsou vybavení souborem zvyků a postojů, které ztěžují až znemožňují jejich plnohodnotnou integraci. Poměry v západoevropských metropolích, které se jim otevřely, jsou velmi konfliktní, v řadě oblastí převažuje do jisté míry bezpráví, zvýšená kriminalita, nezaměstnanost, přestřelky mezi gangy, sexuální násilí a vandalismus, šíří se extremistické islamistické projevy. Ti, kdo na tuto každodenní deprimující realitu poukazují, jsou odsuzování a veřejně hanobeni neomarxistickou levicí a aktivisty, kteří prolezli do médií a institucí EU. Obrana národní suverenity je označována za patologii, je blokována možnost pojmenovat problém a jednat.

Co potřebuje Evropa dělat, je zintenzivnit kontroly, zaměřit se na deportace, a především nikomu, kdo se sem dostane bez řádného povolení a nemá nárok na azyl, nikdy pobyt nelegalizovat! Místo toho Brusel a jeho slouhové včetně ministra Rakušana jen hledají metody co nejsnazší legalizace pro každého, komu se povede vetřít na náš kontinent. Nejsmutnější je vidět, jak účinná je salámová metoda – co jsme nedávno považovali za nepřijatelné, je náhle normou a jiný úhel pohledu se nemá připouštět. Spíše než se uchylovat k dezinformacím by se ale vládní politici měli zapojit do otevřených diskusí o důsledcích migračních politik, které podporují, na národní bezpečnost.

Odmítám, aby ČR byla loutkou cizí zvůle, do které smí beztrestně bušit každá pěst. Možná, že celé vládě premiéra Fialy vniklo otroctví do všech žil a šlach, že se hrbí dobrovolně, ale my nehodláme akceptovat polopravdy, zamlžování nebo klamavé narativy. Požadujeme upřímnost ne jako luxus, ale jako absolutní nutnost pro zachování demokracie a ochranu naší společné budoucnosti.

Prosazování národních zájmů a ochrana blaha našich občanů musí zůstat prvořadé ve všech rozhodovacích procesech. Pro hnutí SPD je ČESKÁ REPUBLIKA NA 1. MÍSTĚ!

Ing. Petr Mach, Ph.D.



