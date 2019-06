Macků (KDU-ČSL): Zrušením finančního úřadu neplní stát povinnosti vůči občanům

Rušení Finančního úřadu v Dačicích reálně znamená, že se pro 40.000 obyvatel našeho mikroregionu vzdaluje výkon státní správy. Stát se zbavuje svých povinností a náklady přenáší na občana. Ale právě občané jsou těmi, kteří si stát platí ze svých daní, aby poskytoval užitečné, nezbytné služby. Jak se ukazuje, tak je to dnes stát, který ve svých povinnostech selhává.

Je to zpráva pro lidi mimo metropole s centralizací úředníků o to horší, když si přečtou jednoduchou zprávu České tiskové kanceláře (ČTK): „Výdaje na platy zaměstnanců státu by měly letos vzrůst proti loňsku o 23,3 miliardy na 209,7 miliardy korun. Počet plánovaných míst se má zvýšit o 16.305 na 469.737 míst. Počítá s tím návrh státního rozpočtu“.

Z úst členů vlády pravidelně slýcháme, že „našli peníze“ na to či ono. Díky ČTK tak víme, že našli dalších třiadvacet miliard na další státní zaměstnance. Ti evidentně, v případě záměru zrušit u nás Finanční úřad, dělají práci někde jinde a pro někoho jiného. V tomto případě to určitě není pro lidi, kteří se u nás na miliardy státních peněz skládají.

Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby řada občanů Mikroregionu Dačicko byla nucena dojíždět po křivolakých příhraničních silničkách až 60 kilometrů do Jindřichova Hradce. Z těchto důvodů předal předseda Mikroregionu Dačicko s podporou Mikroregionů Telčsko a Jemnicko krajskému řediteli Finančního úřadu otevřený dopis.

Ing. Karel Macků

předseda Mikroregionu Dačicko

autor: PV