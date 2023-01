Mádlová (ANO): Pokles porodnosti má obrovské dopady do celého hospodářství

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegové,

já bych si dovolila ještě připomenout jeden fakt, který ovlivnil nedostatek zdravotníků, ať už lékařů nebo sester, ale samozřejmě se to odráží i potom v jiných profesích. Jedná se o to, že byla velmi nízká porodnost přibližně v letech 1996 až 2004, zhruba přibližně v těchto letech, kdy se rodilo pod 100 tisíc dětí za rok, a to má samozřejmě obrovské dopady do celého hospodářství, do všech rezortů.

To znamená, že opravdu vyřešit tento problém je velmi nelehký úkol, velmi nelehký oříšek pro každou vládu, a proto je důležitá i propopulační politika. To znamená, nejenom řešit složitě nedostatek zdravotníků nebo zdravotnických profesí, ale takzvaně nakopnout a nastartovat i tu pro populační politiku, což samozřejmě znamená i podpora bydlení.

A když se teď podívám na vaši politiku, kdy jsou drahé energie, je drahé bydlení, nedostupné bydlení, ceny potravin stouply, lidé se opravdu potácí v bídě za vaší vlády, extrémně se snížila životní úroveň a bude to mít samozřejmě dopady i pro rodiny, které platí vysoké školy, ubytování, knihy, vybavení atd. Sám víte, že i ty vysoké školy něco stojí, musí rodiče něco kupovat. A studovat medicínu a zároveň pracovat, také není úplně jednoduché, je to extrémně náročná škola.

A mě by zajímalo, co vaše vláda v oblasti té propopulační politiky udělá? Já vím, že to není jenom váš rezort samozřejmě, že se to týká více ministrů, nicméně týká se to porodnosti a podpory i toho, aby ženy více rodily a aby ty rodiny (Předsedající: Čas.) měly jistotu, že se nebudou potácet v bídě.

Děkuju.

