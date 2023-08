Majerová (Trikolora): ČT selektuje zprávy, selektuje komentáře, selektuje hosty

reklama

„Největší problém není v tom, co ČT vysílá, nýbrž v tom, co všechno NEVYSÍLÁ. Co selektuje. Co překrucuje. Jak s diváky MANIPULUJE.

Selektuje zprávy, selektuje komentáře, selektuje hosty. A platíme to my všichni!“ říká 1. místopředseda Petr Štěpánek - Trikolora.

„Nositele některých názorů na obrazovce neuvidíte NIKDY, ty správné mluvící hlavy naopak zřejmě mají na Kavčích horách trvale spacák, neboť z obrazovky téměř neslezou.“

Zpravodajství má být vždy NEUTRÁLNÍ, věcné, faktografické, komplexní a neselektované!

Zuzana Majerová Trikolora



