Maláčová (SOCDEM): Fialova kampelička

Předseda impotentní vlády je buď naivní, neschopný, nebo mafioso. Petr Fiala se tváří jako Mirek Dušín, ale případ Podnikatelské družstevní záložny, kam investoval část úspor a které ČNB odebrala licenci, svědčí spíš o tom, že přestoupil do Bratrstva kočičí pracky.

Připomeňme si, že ze záložny zmizelo 350 milionů korun na nákup munice pro Ukrajinu, mezi lety 2020 a 2023 bylo ze záložny vybráno 669 milionů korun v hotovosti, většinu peněz si odneslo pouze 12 lidí. Když to vypadá jako pračka na peníze, funguje jako pračka na peníze, tak to je co? Náhoda?

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 15% Nesmí přestat cítit vinu 81% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1697 lidí

A jak je pan premiér finančně gramotný, když ze svých 950 tisíc za pět let získal 256 korun a dvacet haléřů. Není se co divit, že s takovým finančním kumštem vypadá naše země tak, jak vypadá, s inflací za tři roky přes třicet procent!

Takže je naivní? Neschopný? Nebo mafioso, převlečený za neviňátko? Fiala ke kampeličce tvrdí „O nic nešlo“ a snaží se vším promlčet. Evidentně má však kolem sebe lidi, které vedle premiéra vidět nechcete... Poradci s podezřelými praktikami a nulová kontrola.

Sedm milionů od podnikatele, který kampeličku neoficiálně ovládal, přistálo v organizaci Pravý břeh – Institut Petra Fialy. A jestli za to mohou poradci, v čele s pány Netukou a Růžičkou, nejde Petr Fiala ve stopách Petra Nečase a jeho milenky? To by jiného politika stálo kariéru. Současnému premiérovi to však prochází. Proč?

Pane Fialo, přestaňte se schovávat za výmluvy a vše vysvětlete! Média, konejte a dělejte svoji práci padni komu padni!

Jana Maláčová SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky