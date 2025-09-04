Maláčová (SOCDEM): Státní dluh za Fialy narostl skoro o 1,2 bilionu korun

Poslední Stanjurův rozpočet: sbohem a šáteček
Prošla jsem si návrh posledního Stanjurova rozpočtu. A opravdu to vypadá, že si z nás pánové z ODS dělají legraci. Už aby byly volby!
Utajené rozdělování peněz
Rozpočet se připravuje za zavřenými dveřmi, bez veřejné debaty. Přitom jde o peníze nás všech! V Česku bývalo zvykem mluvit o prioritách předem. Tahle vláda ale žádnou vizi nemá, melou jen prázdné fráze.
Dluh jako nikdy předtím
Za vlády Petra Fialy narostl státní dluh o skoro 1,2 bilionu korun. Za čtyři roky zvedli dluh o polovinu… Na konci roku 2021 byl 2,46 bilionu, v roce 2025 už přesahuje 3,6 bilionu korun.
Lidem se ale daří hůř. Reálné mzdy jsou na úrovni roku 2019. Kde ty peníze jsou?
Deficit 286 miliard korun
To je o 45 miliard korun více než předpokládaný schodek roku 2025.
Jen na obsluhu státního dluhu vydáme neuvěřitelných 110 miliard korun.
Škrty ve zdravotnictví jako daň za bezhlavé zbrojení
Rozpočet počítá s čtvrtinovým (!) snížením peněz pro zdravotnictví.
Nejvíc to odnesou okresní nemocnice, které už teď bojují o přežití.
A proč? Protože vláda bezhlavě navyšuje výdaje na zbrojení. Už teď lidé v okresních městech pocítí dopady bezhlavého utrácení za zbraně.
Zbrojení na prvním místě
Na obranu vláda počítá s 206,5 miliardami korun, což je 2,35 % HDP.
To je nárůst o 46 miliard korun oproti rozpočtu roku 2025.
Bydlení na okraji zájmu
Na dotace, včetně podpory bydlení, vláda vyčlenila jen 26 miliard korun.
V době bytové krize je to naprostý výsměch.
My prosazujeme, aby na nové byty a rekonstrukce šlo alespoň 80 miliard korun ročně.
Platy a mzdy
Vláda slibuje růst průměrné mzdy o 10 %, ale státním zaměstnancům přidává jen 4,5 %.
Přitom ceny od roku 2021 vzrostly v průměru o 40 %.
Tenhle státní rozpočet nepomůže hospodářskému růstu. Nepodporuje investice, růst mezd ani spotřebu. Zato žene zemi do dluhů, brutálně škrtí zdravotnictví a bydlení, a naopak navyšuje zbrojení.
Pokud Fiala se Stanjurou budou pokračovat, hrozí, že přijdeme o dva největší pilíře sociálního státu: veřejné zdravotnictví a důchody. A to je cena, kterou si Česká republika nemůže dovolit.
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
