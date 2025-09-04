Maláčová (SOCDEM): Státní dluh za Fialy narostl skoro o 1,2 bilionu korun

04.09.2025 14:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu na rok 2026.

Maláčová (SOCDEM): Státní dluh za Fialy narostl skoro o 1,2 bilionu korun
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zahájení kampaně lídryně Stačilo! v Praze Jany Maláčové

Poslední Stanjurův rozpočet: sbohem a šáteček

Prošla jsem si návrh posledního Stanjurova rozpočtu. A opravdu to vypadá, že si z nás pánové z ODS dělají legraci. Už aby byly volby!

Utajené rozdělování peněz

Rozpočet se připravuje za zavřenými dveřmi, bez veřejné debaty. Přitom jde o peníze nás všech! V Česku bývalo zvykem mluvit o prioritách předem. Tahle vláda ale žádnou vizi nemá, melou jen prázdné fráze.

Dluh jako nikdy předtím

Za vlády Petra Fialy narostl státní dluh o skoro 1,2 bilionu korun. Za čtyři roky zvedli dluh o polovinu… Na konci roku 2021 byl 2,46 bilionu, v roce 2025 už přesahuje 3,6 bilionu korun.

Lidem se ale daří hůř. Reálné mzdy jsou na úrovni roku 2019. Kde ty peníze jsou?

Deficit 286 miliard korun

To je o 45 miliard korun více než předpokládaný schodek roku 2025.

Jen na obsluhu státního dluhu vydáme neuvěřitelných 110 miliard korun.

Škrty ve zdravotnictví jako daň za bezhlavé zbrojení

Rozpočet počítá s čtvrtinovým (!) snížením peněz pro zdravotnictví.

Nejvíc to odnesou okresní nemocnice, které už teď bojují o přežití.

A proč? Protože vláda bezhlavě navyšuje výdaje na zbrojení. Už teď lidé v okresních městech pocítí dopady bezhlavého utrácení za zbraně.

Zbrojení na prvním místě

Na obranu vláda počítá s 206,5 miliardami korun, což je 2,35 % HDP.

To je nárůst o 46 miliard korun oproti rozpočtu roku 2025.

Bydlení na okraji zájmu

Na dotace, včetně podpory bydlení, vláda vyčlenila jen 26 miliard korun.

V době bytové krize je to naprostý výsměch.

My prosazujeme, aby na nové byty a rekonstrukce šlo alespoň 80 miliard korun ročně.

Platy a mzdy

Vláda slibuje růst průměrné mzdy o 10 %, ale státním zaměstnancům přidává jen 4,5 %.

Přitom ceny od roku 2021 vzrostly v průměru o 40 %.

Tenhle státní rozpočet nepomůže hospodářskému růstu. Nepodporuje investice, růst mezd ani spotřebu. Zato žene zemi do dluhů, brutálně škrtí zdravotnictví a bydlení, a naopak navyšuje zbrojení.

Pokud Fiala se Stanjurou budou pokračovat, hrozí, že přijdeme o dva největší pilíře sociálního státu: veřejné zdravotnictví a důchody. A to je cena, kterou si Česká republika nemůže dovolit.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Maláčová (SOCDEM): Vláda nemá čas řešit drahotu a nízké mzdy
Slunce, seno, h*vna? Zásah Policie ČR po tiskovce Smetany
EU jako „stará děvka“. Jandák: „Doník a Vláďa“ chtějí rovnováhu
„Obludnost.“ Fiala natočil video o opozici. Zle se mu to vrátilo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Maláčová , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Narostl státní dluh za Fialy do obludných rozměrů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

koalice

Spolupráci a ANO vylučujete, ale s Piráty podle všeho ne. Vy je po tom všem považujete za spolehlivé koaliční partnery? A jak řeší naše problémy fakt, že jste se vy politici vlastně rozdělili na dva tábory a nejste mezi sebou schopni nejen shody, ale i třeba kompromisu? Pak to dopadá tak, že jak se ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Maláčová (SOCDEM): Státní dluh za Fialy narostl skoro o 1,2 bilionu korun

14:02 Maláčová (SOCDEM): Státní dluh za Fialy narostl skoro o 1,2 bilionu korun

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu na rok 2026.