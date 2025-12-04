Ministr Lipavský: Je důležité, aby se do muniční iniciativy zapojily další státy

Šéfové diplomacií dvaatřiceti členských států jednali o další podpoře Ukrajiny, posilování společné obrany v kontextu sílící hrozby ze strany Ruska a rostoucí výzvy, kterou představuje Čína. Součástí programu bylo také zasedání Rady NATO–Ukrajina. Alianční ministři se shodli, že podpora Ukrajiny musí pokračovat, a to jak politicky, tak vojensky a finančně. Podle českého ministra v ní hraje významnou a nenahraditelnou roli česká muniční iniciativa.
„Ministerským kolegům jsem zdůraznil, že je důležité, aby se do muniční iniciativy zapojily další státy, protože představuje zásadní zdroj munice pro Ukrajinu. Jen v letošním roce bylo Ukrajině dodáno téměř 1,6 milionu kusů velkorážové munice,“ uvedl šéf české diplomacie. Do konce roku by se toto číslo mělo zvýšit na 1,8 milionu. Česko se tak řadí mezi největší dodavatele velkorážové munice pro Ukrajinu.
Na prosincovém jednání ministrů zahraničí NATO rezonovala kromě dlouhodobé podpory Ukrajiny také aktuální debata o mírové dohodě. Tyto otázky zazněly i během zasedání Rady NATO–Ukrajina. „Je zásadní, že Evropa intenzivně komunikuje s USA a že je jasně řečeno, že otázky týkající se NATO a EU budou, a musí být, řešeny společně s Evropany,“ řekl ministr Lipavský.
Podle něj Evropa není v slabé pozici: poskytuje výrazné politické, ekonomické i vojenské zdroje na podporu Ukrajiny. „S Američany komunikujeme a hlídáme si své zájmy.“
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Podle českého ministra musí jakákoli dohoda zajistit, aby Ukrajina zůstala obranyschopná a měla tak silné bezpečnostní záruky, že si Rusko už nikdy netroufne znovu zaútočit. Zároveň je podle něj klíčové, aby nadále platila politika otevřených dveří NATO. „Stále platí, že největší bezpečnostní zárukou pro Ukrajinu je vedle dobře vyzbrojené ukrajinské armády její členství v NATO.“
V části věnované bezpečnostní hrozbě ze strany Ruska ministři zdůraznili, že Rusko představuje dlouhodobou hrozbu, která nezmizí ani po případné mírové dohodě. Diskuze se týkala i pokroku v posilování kolektivní obrany. „Investice do obrany jsou pojistkou naší bezpečnosti a odstrašením Ruska. Na obranu dáváme 2 % HDP a do roku 2030 plánujeme zvýšit obranné výdaje na 3 %,“ uvedl Lipavský.
Podle něj aktuální chování Ruska nenaznačuje, že má zájem o změnu nebo o mír. „Rusko jen hraje o čas. Kdyby chtělo jednat o míru, zastavilo by vojenské akce, bombardování i zabíjení civilistů.“ V bodě týkajícím se Číny ministr Lipavský konstatoval, že Čína představuje rostoucí výzvu pro euroatlantickou bezpečnost. „Podpora ruské válečné mašinérie je vědomou volbou, kterou Čína činí — a tím se staví na stranu agresora,“ dodal.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV