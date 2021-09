Malý (TSS): Jidáš zradil Krista za 30 stříbrných. Za kolik jej zradil Jurečka?

Většina politiků a stran logicky nejsou mým šálkem kávy, jak se říká. Uznávám ale, pokud takový politik drží slovo, program, plní to, co slíbí a nemění prohlášení. Jidáše ale opravdu nemusím.

Nejsem fanda Mariana Jurečky, ale ocenil jsem, že před lákáním pohasínající hvězdy Ivana Bartoše a jeho vábením do vlády, k jejíž sestavení Bartoše nikdo nepověřil a těžko jej kdy pověří, dal přednost zásadám. Jeho prohlášení o tom, že od požadavku, aby koaliční partneři KDU-ČSL - ODS a TOP 09 - nedovolili v případné budoucí vládě schválení manželství pro stejnopohlavní páry neustoupí, zaznělo rázně, hlasitě a přesvědčivě, ovšem jen v danou chvíli a jen na 24 hodin.

V pátečním rozhovoru navíc Jurečka uvedl, že pro lidovce by bylo nepřijatelné i to, aby jednotliví poslanci vládních stran hlasovali volně, a manželství pro všechny by tak mohlo projít hlasy z opozice. Dnes je vše jinak, Jurečka ustoupil Pirátům. Dá se tedy předpokládat, že pokud by s Piráty šlo do vlády Spolu, bude ustupovat i v jiných věcech, počínaje zdanění majetků a nemovitostí. Ptám se tedy, co to je za politika, jehož slovo platí jen 24 hodin?

Ta touha po moci, tedy rozumějme po tom dostat se ke kohoutům penězovodů, vládním zakázkám a množná i provizím z nich v lepším případě je transparentní. Takzvanému opozičnímu demobloku až tolik nevadí Babiš, ale to, že je od těch penězovodů a vládních zakázek odstřihl. Už samotné Spolu, tedy KDU-ČSL - ODS a TOP 09 je dosti nesourodý slepenec, kdy jeho partaje se rozcházejí v dlouhodobých názorech, programech a cílech.

To, že o sobě tvrdí že jsou pravice je hořce úsměvné. Stačí se podívat na jejich hlasování, prohlášení, oprášit rozhovory na různá témata. Pro Petra Fialu je nejzásadnějším bodem programu porazit Babiše, nikoli udělat něco prospěšného pro lidi. Fiala slibuje, že Spolu dá Česko dohromady, přitom to ale byla jeho ODS a i TOP09 i KDU-ČSL které se roky podílely na devastaci a zadlužování naší země, kdy rozpočet ždímali kmotři ODS.

Dnes viní ze všeho Babiše. Rozhodně nemohu být podezříván z toho, že bych byl fandou Babiše a ANO, ale na základě historických faktů považuji ODS a Spolu za větší zlo. Z těch bilbordů Spolu, hlásajících, jak to zvládnou je sympatický snad ten pes, ležící u nohou těch tří pseudoleaderů. Dnes viní Babiše, ale nepřiznají, že ho stvořili, že mu většinu věcí odhlasovali, nebo jim nezabránili. Takže na tom, z čeho viní Babiše nesou svoji spoluvinu.

Ten slepenec Spolu je prakticky nefunkční. Dokážete se představit, jak by fungovala vláda složená z neomarxistických Pirátů a tohoto slepence? Vláda složená z politických stran s diametrálně rozdílnými programy a cíli? Výsledek by byl ještě horší, než když kočička s pejskem pekli dort. Odnesla by to tato země a její lidé. Když Jurečka prodal hlavní zásadu lidovců, tedy heterosexuální rodinu za hypotetickou účast ve vládě, zač prodá Jurečka a Spolu tuto zemi Bruselu?

Lidovci historicky kolaborovali v tzv. Národní frontě a v této kolaboraci pokračují. Zažili jsme pokračování u Luxe a jeho následovníků. Prostě být za každou cenu ve vládě. Za každou, i za tu, kterou odnesou lidé v této zemi. Vláda Pirátů a Spolu by přinesla vyšší daně, homosňatky, homoadopce, protěžování LGBTQ, euro, ztrátu suverenity, podřízenost Bruselu, elektromagorismus, eko a klimaterorismus. Zintenzivněl by covidfašismus a ovládání a diktát naší společnosti. Nevylučoval bych ani zdanění úspor.

Nevěřte slibům, které platí 24 hodin, nevěřte programům, které se neplní, nevěřte slovům, které jsou v rozporu s hlasováním. Nenechte se ovlivnit mediokracií, sliby, ale ani flákanci. Rozhodující jsou činy, ne slova. Podstatné jsou reálné programy, ne nerealizovatelné vize. Pana Šlachtu a jeho Přísahu nebudu v tomto článku rozebírat, snad jen s poznámkou, že Šlachta si plete Sněmovnu s Útvarem pro boj proti organizovanému zločinu. Tam byl a selhal a byl poplatný systému a politikům.

Už mám dost těch frází, podrazů a kupčení, chci skutečnou a funkční změnu, zachování ČR jako národního státu, udržení našich svobod. Naše země, naše pravidla. O nás budeme rozhodovat my sami, nikoli Brusel, nebo covidová diktatura vlády. Jsem členem Trikolóry a místopředsedou místní organizace Prahy 9. Kandiduji do Sněmovny za Trikolóra, Svobodní a Soukromníci v Praze a jsem na 24. místě kandidátky. Prosím o váš hlas pro nás a o preferenční kroužek u mého jména, pokud budete volit v Praze. Váš hlas nepropadne, jsme minimálně na 4,7%!

Šťastnou ruku u voleb

Michal Malý

místopředseda MO Praha 9

Převzato z profilu politika.

