Malý (Trikolóra): Ještě jednou Petr Kellner a v mých očích šmíra Pirátka Richterová

Petr Kellner byl svým způsobem genius. Říkalo se, že když chodil do školy a bralo se dělení, tak chyběl a díky tomu se v budoucnu nikdy se nechtěl s kýmkoli dělit o firmu a velmi dobře vědě proč, vždy chtěl 100%. Zbohatl díky své inteligenci, umu, dravosti a možná i obchodní bezohlednosti. Na tom ale není nic špatného. City do obchodu nepatří.

Vedle toho ale spoustě lidem a firem a organizací pomáhal, stát nevyjímaje. Byl první, kdo nabídl při Covidu loni státu pomoc. Nabízel v té době státu zdarma to, zač jiným nakonec stát platil. Kdo chce na někom najít něco špatného, najde to a pokud ne, tak si to vymyslí. Petr Kellner byl mimo jiné filantrop, umožnil vzdělání těm, kteří na ně ze sociálních důvodů neměli.

Je mi jedno, zda měl ostré lokty, je mi jedno, zda používal tvrdé metody. Bez toho nelze dobrý byznys, navíc v řádech desítek či stovek miliard dělat. Je zcela normální, pokud po pracovním vypětí odletěl lyžovat do střediska, kde, jak některá media neopomněla připomenout, týden pobytu stojí 300 tisíc. No a co?

Proč ta média vedle toho nepřipomněla, co Petr Kellner rozdal, kolika lidem a firmám pomohl? Já osobně obdivuji úspěšné a štědré a tím podle mě Petr Kellner byl. Nezávidím, snažím se poučit z cesty k úspěchu na straně jedné, na straně druhé se ale snažím i pomáhat v rámci svých možností tak, že pokud mohu, dám někomu prut, ne rybu.

Jsem rád, že jsem poznal moji paní, se kterou jsem již sedm let, protože tyto věci cítíme a vnímáme stejně. Je mi lhostejné, co kdo píše o tom, jak Petr Kellner díky velké privatizaci přišel k majetku. No a co? Přišel k němu v mezích tehdejších zákonů a přišel k němu zejména díky svému intelektu, umu a podnikatelské dravosti. Za to jej obdivuji, za to, co udělal pro lidi a tuto zemi si jej vážím. Upřímnou soustrast rodině.

P. S.: Pirátka Olga Richterová, která Petra Kellnera jen pár hodin po jeho smrti „napadla“ pro jeho majetek, je v mých očích bezohledná šmíra a hyena. Bylo jí lhostejné, co prožívá jeho rodina, ale přitom nedávno před soudem předvedla plačtivé divadélko, jak se sama hroutila z reakcí veřejnosti. Přestože Richterová pak svůj post smazala a omluvila se, považuji ji za lidskou šmíru a hyenu. Může mě za to také zažalovat, je to její hobby.

Petr Kellner možná nebyl "svatý". Ale v mých očích byl vysoko nad těmi, kdo po něm, po jeho skonu, házejí blátem.

Ještě jednou, Petr Kellner R.I.P. Byl to pro mě "cizí" člověk, nikdy jsem jej nepotkal, neznal jej osobně, přesto je mi z jeho odchodu velmi smutno. Z paní Richterové je i na zvracení. To je politika Pirátů - vyvolat závist až nenávist proti těm, co díky svému umu mají víc.

Michal Malý Trikolóra



