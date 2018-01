Maříková (SPD): Ohánějí se demokracií, mají plnou pusu lásky a v srdci nenávist

Prohry k životu patří a my se je musíme naučit přijímat a ne kolem sebe prskat jedy. Chápu, že zklamání je o to větší, čím jste si jistější, že musíte vyhrát, ale jedinou jistotou v životě je smrt a tak to prostě všem příznivcům profesora Drahoše včetně jemu nevyšlo. Ne každý je ovšem dostatečně psychicky zralý, aby se dokázal s prohrou srovnat. Své o tom vědí někteří rádoby umělci a voliči pana Drahoše.

Miloš Zeman zvítězil v minulosti v parlamentních volbách a nyní podruhé v přímé prezidentské volbě, to se v historii ČR nepodařilo ještě žádnému politikovi. Řekněme si rovnou takový úspěch se jen tak v České republice neodpouští. Ale je česká závist stále tak silná, že se nám nedaří vymanit z klubka intrik, které jdou se závistí ruku v ruce? Závist je jedna z lidských emocí, která spočívá v touze po něčem, co má někdo jiný a snaze získat předmět této touhy, či druhého o to připravit, někdy i za cenu zavrženíhodných činů jako jsou červené karty nebo červené trenýrky. Závist je o to větší, dáte li si za cíl 10% v parlamentních volbách a Jiřího Drahoše na Hrad a projedete to na plné čáře v obou případech. Ten kdo neumí přijmout prohru, nemůže nikdy ani zvítězit. Nebyl to pan prezident Zeman, který rozdělil národ na dva tábory, ale závistivci a méně úspěšní z tzv. „Pražské kavárny“, která připravuje další plány jak dehonestovat a zesměšňovat hlavu státu a poštvává společnost ještě více k nenávisti.

Kam společnost klesla, když neumí přijmout úspěch druhého a jako odměnu mu přeje smrt? Sociální sítě se hemží nenávistnými komentáři, ve kterých pisatelé přejí panu prezidentovi smrt a jeho voliče cíleně napadají. Když vidím kolik je ve společnosti nenávisti zamýšlím se nad tím, jak by to dopadlo, kdyby zvítězil profesor Drahoš? Společnost by byla pravděpodobně ještě více rozdělena, protože by zvítězila závist, nenávist, zloba a touha po moci. Je to právě hněv a závist, které se řadí mezi sedm smrtelných hříchů. Závist byla jedním z oněch hříchů Lucifera, jež předcházely jeho změnu v Satana. Záviděl Bohu jeho moc a slávu a rozhodl se, že svrhne Boha z trůnu a že sám sebe povýší na Boží místo. Proto Bůh nenávidí závist, která je jedním z hříchů, které způsobily Kristovu smrt. A proto zvítězil rozum nad pokrytectvím, lží a falší.

Všichni ti co mají plnou pusu lásky a v srdci nenávist a ohánějí se demokracií, by měli přijmout fakt, že volby proběhly demokraticky a měli by důstojně přijmout prohru. Přiznejte si, že zvítězil ten lepší.

