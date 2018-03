Maříková (SPD): Poslanecká sněmovna opět připomínala estrádní kabaret

V úterý po pondělních demonstracích zinscenovaných rádoby demokratickými stranami rezignoval na post šéfa komise pro GIBS poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) a na středu byla svolána mimořádně sněmovna kvůli předsedovi SPD Tomiu Okamurovi. Iniciátory návrhu na odvolání Tomia Okamury z pozice místopředsedy sněmovny byli tentokrát lidovci. Jen slepec by neviděl, že tyto méně úspěšné strany kopou kolem sebe po svém neúspěchu ve volbách do PS a neúspěchu jejich kandidáta na prezidenta. Strany, které mají plnou pusu demokracie, ale jen takové která se jim hodí, jelikož sami nejsou schopny respektovat výsledky demokratických voleb. Manipulují s veřejnost a mladí, kteří nemají ještě utvořený vlastní názor jim na to skočí. Nálepkují slovem fašista každého kdo kritizuje současné nefunkční uspořádání EU, přitom ani sami nevědí co to pojem fašismus je. Fašistou je dnes sluníčkáři nazýván každý kdo se nechce podvolit multikulturalismu, genderismu a podbízení islámu. Slovo fašista ztratilo na svém původním významu. Jejich nálepkování má za úkol pouze manipulovat s veřejností.

Na čtvrtečním inauguračním projevu přímo zvoleného prezidenta Miloše Zemana někteří zástupci výše zmiňovaných stran poté co pan prezident zkritizoval Zdeňka Bakalu a média neunesli tíhu svého svědomí a vzali během projevu z Vladislavského sálu do zaječích. Jelikož vrána k vráně sedá, tak si cestou nezapomněli poplakat před kamerami veřejnoprávní ČT a uchýlili se opět k nemístným poznámkám na nejvyššího představitele tohoto státu.

I závěr pracovního týden se nesl ve stejném duchu, tzv. demokratické strany snažící se o destabilizaci Poslanecké sněmovny ho zakončily mimořádnou schůzí, jelikož prý menšinová vláda v demisi Andreje Babiše (ANO) nemá legitimitu, aby dělala rozsáhlé personální změny. Poslanci program mimořádné schůze nakonec neschválili, ale předcházela tomu 4 hodinová diskuze, kde někteří opět předvedli show pro televizní kamery místo, aby Poslanecká sněmovna pracovala. Někteří si zkrátka za léta, která tam sedí zvykli pouze dohadovat a protřepávat historii místo toho, aby pracovali. Nějak pozapomněli jaká je náplň práce poslance a podle tohoto to také v naší zemi vypadá. Poslanec nemá dělat estrádní show pro diváky, ale má dělá vše proto, aby zlepšil a zkvalitnil život občanům této země.

Převzato z profilu.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV