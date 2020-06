Maříková (SPD): Prameny, nenajdu vesničku, jako jste vy. Tak zadluženou a přitom bohatou...

reklama

Nejzadluženější obec v Česku má pod zemí opravdový poklad. Jde o minerální vodu, kterou však nemůže využít. Prameny, jak se vesnice příhodně nazývá, leží blízko Mariánských Lázní v Karlovarském kraji. V devadesátých letech minulého století se obec rozhodla, že vybuduje stáčírnu minerální vody a dětskou léčebnu. Ke svému projektu se samospráva musela zadlužit. Nakonec z plánů sešlo, jelikož se obec nedočkala investora. Dostala se tak do dluhů a posléze i do exekuce. Vesnice v dražbách postupně přišla o část svého majetku a její dluh činí 56 milionů korun. Zastupitelé zadlužené obce následně schválili prodej pozemků s osmi vrty s minerálními prameny soukromé firmě. Určitě není na místě kritika, protože Prameny se snaží vymanit z dluhů, ale naskýtá se otázka, proč tady nezasáhne stát nebo kraj a příslušné pozemky neodkoupí. Mohly by tak zůstat ve veřejných rukách a neupadly by ve prospěch soukromé firmy, která má zahraničního vlastníka.

Prodej půdy cizincům minimalizovat

Kritici namítají, že i po prodeji zůstane voda pod pozemky ve vlastnictví státu, jelikož jde o břemeno. Stát pak může kdykoliv rozhodnout, jak s podzemním bohatstvím naloží. Nebyl by však mnohem lepší stav, kdy stát by byl vlastníkem nejen vody, ale i pozemků? Mohl by pak vybudovat stáčírnu i případnou ozdravovnu a příslušné zisky z našeho národního přírodního bohatství by šly jemu. Stát by měl prodej půdy zahraničním investorům minimalizovat. Dvojnásob vše platí za situace, kdy je pod pozemkem minerální voda. Bylo by tak na místě, aby se v takovém případě dostalo pomoci ze strany státu, který bude mít zájem na tom, aby půda, pod níž se nachází přírodní bohatství, zůstala v jeho rukách.

Karla Maříková, poslankyně Parlamentu ČR za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

