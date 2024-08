Marková (Trikolora): Plné německé zuby čehokoliv znamenají plné české ruce práce

Když si vezmete domů půl Afriky, budete mít doma Afriku. Když si vezmete domů půl muslimského světa, budete mít doma islám. A když si vezmete domů chrabré kmenové bojovníky z válečných zón a gangů, budete mít doma válku.

Je to snadný ne? Jen my to pořád nechceme pochopit. My rozuměj mírumilovná, zhýčkaná a multikulturně korektně zpitomělá Evropa sněhových vloček a roztodivných deviací. Nějak se nám to křesťanské nastav druhou tvář přetavuje do zdrhej dokud můžeš. Ti kdo to zažili a vyklidili v Německu, v Británii, ve Francii nebo Švédsku svá bydliště, aby se vyhnuli konfrontacím se silnější, hlasitější, ale vítanou menšinou příchozích vědí o čem mluvím. Legrační je to, že mnohdy už tato menšina musí „své“ pozice vyklízet ještě více konfrontační a ještě silnější nové menšině.

Anglie to pomalu ale jistě zabalí, tou se netřeba zabývat, jen děkovat Bohu za to, že už nejsou v Schengenu. Díky Nigele. Francie je celkem daleko, mají Le Pen a celkem bojovnou historii. Nicméně příliš mnoho je zkrátka příliš mnoho a extrém levice, kterou si zvolili též neskýtá zrovna kladné vyhlídky. Německo by nás ale mělo zajímat VELMI. Za prvé je blízko, za druhé Ropušan podepsal Migrační pakt a za třetí toho začíná mít plné zuby. A plné německé zuby čehokoliv většinou znamenají zpravidla plné české ruce práce s tím to nějak přežít. Bez legrace.

Bez přehánění.

A co že by nám to Víťan rád importovat? Pojďme se tedy mrknou na německé prozření a naše prozřetelné a zatím kategorické NE. Dáme si pár čísílek.

- Migranti opravdu nejsou požehnáním pro pracovní trh. Naopak. 63 procent ze všech lidí, kteří by mohli v Německu pracovat a místo toho pobírají sociální dávky jsou osoby s migračním pozadím. To se teď tak korektně říká. (Mimochodem podíl těchto osob na stále ještě německé populaci je strašidelných 29%.) Nezapomínejme též, že muslimky nepracují. Tedy pracuje jich konkrétně v Německu cca 26%. Mladí hošani zase okatě ve druhé generaci přece nebudou dělat popeláře jako táta, to raději nebudou dělat nic. Hotovo. Čus vládo a systéme.

- Migranti si násilí a kriminalitu přinášejí sebou. Když máte jako žena hodnotu ani ne kozy v Afghánistánu, tak ji prostě budete mít pro ně i tady. Když jste jako kluk zvyklý žít a přežít mezi gangy v Mogadišu, tak prostě se z vás cestou sem fakt doktor nestane. Opravdu ne. Slovy čísel, lidé bez německého pasu (prostě cizinci) tvoří v Německu 14 procent populace a páchají 41 procent deliktů. Úplně nejvyšší nárůst kriminality je u cizinců mezi 14 a 18 roky věku, kde policisté zaznamenali zvýšení o 31,4 procenta. Plus ti, co už občanství mají. To jsou ti hošani, o kterých jsem psala výše. Z Německa už je nikdy nedostanete, přisajou se na ně různí aktivisté, neziskovky, nebo jejich země prostě řekne, že je zpátky nechce. Hotovo dvacet, neuděláte nic.

- K těm znásilněním. Tedy k těm skutkům, které se nahlásí a (ne)řeší. V roce 2022 bylo v Německu hlášeno skoro 12 tisíc případů sexuálních napadení. Z přibližně deseti tisíc podezřelých (některé útoky jsou skupinové) bylo 6 366 Němců a 3 679 osob jiného původu. A z této skupiny tvořili migranti 1 155 osob. Teď si vemte, že cca 85% takových napadení se vůbec nehlásí. Radši. A podíl migrantů na celkovém obyvatelstvu Německa byl však v roce 2022 méně než 2,5 procenta. To pro všechny ty lumeny, kteří se pořád ohánějí tím, že Němci to dělají taky, a Češi to dělají taky a bla bla bla. Dělají, ale znásilňují pětkrát míň. Takže tohle si strčte víte kam, a běžte to říct těm znásilněným. Zdaleka ne jen ženám.

A mohla bych pokračoval nárůstem celkové kriminality o stovky procent, ale nechci. Chci říct, že je to nebezpečné a deportace nefungují. Chci říct, že v tomto případě je skutečně jediná obrana nulová tolerance. A kdo nevěří, ať tam běží. Ideálně hned.

Bc. Jana Marková BPP



