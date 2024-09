Mašek (ANO): Co nepohnojím, to zvorám?

Tak Jurečka povede MPSV a MMR po Bartošovi. To je jako jít z bláta do bažiny! Jinak se to nazvat nedá. Tady je malý náhled toho, jak to na MPSV pod jeho vedením vypadá, podle NKÚ.

Citace z kontroly NKÚ: Digitalizace v resortu MPSV: úředníci data ručně přepisují, kopírují, tisknou; občané stále dokládají už známé informace.

Starobní důchod. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je 90 dnů. Tuto lhůtu ČSSZ v 1. až 3. čtvrtletí 2023 překročila u 79 % žádostí. Podle NKÚ neumožňuje současný IS efektivní digitalizaci. Na provoz a rozvoj stávajícího IS pro zpracování důchodů vynaložila ČSSZ v posledních pěti letech celkem 701,5 mil. Kč.

Webové aplikace „Jenda“: NKÚ vyhodnotil použití 93,5 mil. Kč, vynaložených na tvorbu této aplikace, jako skutečnost nasvědčující porušení rozpočtové kázně.

Nové projekty, které měly vést ke snížení provozních nákladů z 33 mil. Kč na 3 mil. Kč měsíčně, MPSV ani po deseti letech nedokončilo. V důsledku toho uhradilo za provoz stávajících informačních systémů až o 650 mil. Kč více v porovnání s očekávanými nižšími provozními náklady nově pořizovaných systémů.

Podle kontrolorů vynaložily MPSV a ČSSZ na neúspěšnou výměnu informačních systémů, zabezpečujících agendy dávek a důchodů, celkem 310 mil. Kč. MPSV vydalo od roku 2014 celkem 297 mil. Kč na vybudování nového IS státní politiky zaměstnanosti, který nikdy nebyl uveden do provozu.

ČSSZ ve stejném období vynaložila 12,7 mil. Kč na přípravu projektů, které měly vést k výměně informačního systému důchodové agendy. Ani po deseti letech však nedokázala ČSSZ tuto výměnu zahájit.

A teď tenhle digitální guru povede ministerstvo pro místní rozvoj. Tak jen budeme doufat, že nebude pokračovat systémem “co nepohnojím, to zvorám”.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



