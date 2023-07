Mašek (ANO): Polčák se potkával s klíčovými aktéry případu Dozimetr

reklama

Zdravím všechny,

Europoslanec Stanislav Polčák dosud tvrdil, že jeho spojení s kauzou Dozimetr je jen „mediálním konstruktem“. Policisté však zdokumentovali jeho schůzku se stíhaným podnikatelem, spojkou lobbisty Michala Redla.

Takže zase LHAL!

Polčák se tedy v uplynulých letech potkával s klíčovými aktéry případu Dozimetr. A to si kluci ve STANU mysleli, že už to je zametené, a tak mu opět obnovili členství ve STANu.

Mafiánský spolek STAN nyní už nereagoval, aby to nebylo jako v té pohádce „O pyšné princezně“: „odvolávám co jsem... a slibuji, co jsem...".

Samozřejmě o tom vůbec nic nevěděl ministr vnitra Vít Rakušan, to je přece logické.

On je jenom předseda, jak by to mohl vědět.

Takže na otázky ohledně členství, spolupráce a kontaktů, Polčák neodpověděl, ale hlavně že bude chtít s paní Nerudovou kandidovat znovu do EU. Ta už ohlásila že bude kandidovat za STAN, nebo už to je zase jinak?

Nerudová má také takové pevné postoje.

Nejdřív s Maláčovou připravuje XY let důchodovou reformu, nic z ní nevypadne a pak radí Jurečkovi, jak se to má dělat … parametrické změny v důchodech. Neuvěřitelný Chameleon.

Co na to říci závěrem?

Zajímalo by mě, co na ty úniky do médií asi říká pan předseda Rakušan. Ale vlastně přes něj zase unikly ty informace o připravovaných sankcích na toho ruského oligarchu – zbrojaře.

Rakušan na 100 % nic neví, nikde nebyl, nikoho nezná a s nikým nemluvil, ale určitě za to může Babiš.

